Serena Rossi e Davide Devenuto, il matrimonio (più volte rimandato) è definitivamente cancellato

“Le nozze non sono in programma e ho smesso di chiedermi se e quando ci saranno”, dice l’attrice e conduttrice napoletana 36enne. Sono passati ben tre anni dalla proposta di lui in diretta tv. Invano

Serena Rossi e Davide Devenuto, il loro matrimonio è nell’aria da anni. Da quando lui le fece la proposta in diretta tv durante una puntata di Domenica In di tre anni fa. Eppure il sì tra i due attori, che si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, fanno coppia da 13 anni e hanno un figlio insieme – il loro grande amore Diego – non c’è ancora stato. E a quanto pare non ci sarà…



I PRIMI RINVII PER COVID



Quando lui le ha chiesto di sposarla, nel febbraio 2019, con una telefonata a sorpresa in diretta tv, lei è rimasta senza parole dall’emozione. Data prevista del matrimonio: 2020. Poi i primi rinvii causa Covid. Lui avrebbe voluto una cerimonia civile: “In abito da sposo sarei in imbarazzo”. Lei sognava nozze in grande stile. Ma nessuno dei due l’avrà vinta, perché il giorno del sì più volte rimandato è cancellato…. fino a prova contraria.



“SIAMO FELICI COSÌ”



A raccontarlo è la stessa attrice e conduttrice napoletana 36enne: “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno”, dice al settimanale Di Più. “Non mi lamento. Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”. Come il nuovo ruolo da protagonista nella nuova fiction di Ra 1 (in onda dal 16 gennaio) che si intitola La Sposa.



