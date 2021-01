C’è una rettrice speciale all’Università di Leeds: Skin degli Skunk Anansie

“Non vedo l’ora di supportare gli studenti spingendoli a lavorare sui propri aspetti creativi”, ha dichiarato Skin, pseudonimo di Deborah Anne Dyer, dopo aver appreso della nomina a prima rettrice della Leeds Arts University.



La frontman degli Skunk Anansie, 53 anni, che attualmente si sta dedicando alla carriera solista in versione dj, è la prima ‘chancellor’ arruolata dalla prestigiosa scuola della cittadina dello West Yorkshire, uno dei principali istituti di istruzione secondaria della contea. Secondo l’Università Skin “gioca un importante ruolo come ambasciatrice: sia il corpo studentesco che lo staff possono guardare a lei in quanto una figura d’ispirazione e certamente può essere la portavoce nei settori creativi”. Skin, da parte sua, ha sottolineato di “essere onorata di essere parte dell’unica università specializzata in ambito artistico del Nord dell’Inghilterra”, aggiungendo di “averla visitata di recente e aver incontrato sia il corpo dei docenti che gli studenti” e di essere rimasta “molto colpita dall’ambiente e dalla preparazione dei ragazzi”.

