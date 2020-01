Silvia Provvedi incinta? “La ex di Corona al quinto mese di gravidanza”

Pare che la vita di Silvia Provvedi sia radicalmente cambiata da quando la ex di Fabrizio Corona ha trovato un nuovo amore: si dice, infatti, che sia incinta.

A rivelare lo scoop è stato il settimanale Chi, secondo il quale la cantante mora de Le Donatella sarebbe già al quinto mese di gravidanza. Una notizia che, fino a questo momento, Silvia avrebbe deciso di tenere per sé, vivendo con assoluta riservatezza questa gioia. Una decisione nata, probabilmente, anche dall’indole del fidanzato Giorgio De Stefano che, come spiegato in una recente intervista, è una persona abbastanza discreta e riservata.

È stato proprio lui a riportare la serenità nella vita di Silvia Provvedi, molto provata dalla relazione turbolenta vissuta con Fabrizio Corona. “Io e Giorgio stiamo molto bene. Ho la mia serenità, la mia pace, un rapporto che mi appaga – aveva detto a Diva e Donna – . Siamo insieme da poco prima del Grande Fratello Vip, è molto speciale. Consolidare il rapporto una volta usciti era qualcosa che mi sentivo che sarebbe potuto succedere, era una mia speranza, si è avverata e quindi il rapporto sta procedendo alla grande”.

Raggiante, la Provvedi ha preferito proteggere il suo nuovo amore dagli occhi dei riflettori e dei paparazzi. “Sono innamorata . Avendo però un fidanzato molto riservato cerco di preservare un po’ la mia storia e mi rende ancora più felice godermi il mio amore con la mia riservatezza, anche perché le cose un po’ speciali vanno protette”, aveva continuato a spiegare decidendo, forse anche dopo quanto accaduto in precedenza, di tutelare la sua vita privata e proteggerla quanto più possibile.

Forse proprio per questo motivo, Silvia Provvedi avrebbe deciso di non parlare pubblicamente della gravidanza. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, intanto, si legge che “la bella 27enne sogna una femminuccia e pensa alle nozze con l’imprenditore Giorgio De Stefano, con cui fa coppia fissa da più di un anno”. Dai profili social di Silvia, per il momento, nessuna conferma o smentita a riguardo. Negli ultimi tempi, tuttavia, la “Donatella mora” si è mostrata spesso con abiti larghi che potrebbero confermare la dolce attesa e la volontà di mantenere il segreto.

Luana Rosato, ilgiornale.it