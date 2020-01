Rai, tempo di Coppa Italia

Anche oggi, nuove sfide valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia in diretta sulle reti Rai.

Su Rai2, alle 18 la partita tra il Milan di Pioli, vittorioso nell’ultima di campionato a Cagliari, e la Spal di Semplici reduce da una sconfitta a Firenze.Telecronaca di Federico Calcagno, le Interviste a bordo campo sono di Angelo Oliveto e Alessandra D’Angiò.

Infine la sfida serale, in onda alle 20.45 su Rai1 vede di fronte la juventus di Sarri, fresca campione d’inverno, e l’Udinese di Gotti.Telecronaca di Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, le interviste a bordo campo sono di Aurelio Capaldi e Alessandro Antinelli