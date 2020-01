Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma: ‘Sei andata a letto con il mio fidanzato! Sparisci dalla mia vita, che schifo!’

Eliana Michelazzo va contro Selvaggia Roma, fino a poco tempo fa sua amica per la pelle. Sul social accusa l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. La romana 29enne sarebbe stata a letto con il suo fidanzato, l’ex Daniele Bartolomeo. “Sparisci dalla mia vita, che schifo!”, tuona la 39enne nelle sue IG Stories.

“Purtroppo non mi va di parlare delle mie cose private ma sono obbligata a farlo – esordisce Eliana – Ieri sera ho ricevuto una chiamata di conferma dove ho saputo che Selvaggia Roma è stata col mio ex fidanzato Daniele, ma ovviamente qualche mese fa io avevo già scoperto tutto, però avevo un pochino bypassato la cosa perché non pensavo che erano stati a letto. Invece purtroppo lei ha confermato questo e io sono obbligata a dirlo”.

“Sono rimasta malissimo, perché era una persona che viveva a casa con me e comunque mi è stata vicina in tutto il periodo brutto della mia vita e per me questa è stata una grande pugnalata. Lasciamo perdere il fatto di lui, perché lui è un uomo e magari se stuzzicato, ci è cascato, ma non lo giustifico. Mentre lei essendo una mia amica, essendo una persona che ha visto quanta sofferenza ho avuto e quanto mi piaceva lui, poteva evitare di sentirlo e di starci a letto”, continua la Michelazzo.

Va contro Selvaggia Roma e racconta: “Ma la cosa peggiore è che io quando ho scoperto tutto, le ho chiesto anche i messaggi e lei ha cancellato tutto. Ovviamente lei ha cercato di farsi perdonare e io sono stata buona e carina perché stava in casa con me e non mi andava di cacciarla di casa perché io non sono questo tipo e ho pensato: ‘Si sono sentiti, magari era per una cosa buona’. E non ho pensato che potevano esser stati a letto insieme…”.

Poi rivela ancora: “Invece no, perché lei ha confermato tutto quanto e quindi dico: ‘Perché vai a letto con i fidanzati delle altre?’. Anche se la mia storia è terminata, eviterei. Fatti la tua vita, le tue cose. Come ti ho dato una mano io, me l’hai data tu, quindi perché pugnalarmi così alle spalle? Fatti la tua vita, fatti le tue cose, ma sparisci dalla mia vita! Sparisci, che schifo! Potresti dire che sei andata a letto con lui perché la storia era finta, ma tante persone possono dire che io andavo a dormire da lui”.

Eliana Michelazzo è una furia contro Selvaggia Roma, mostra anche chat private. E continua: “Tra l’altro sei andata anche a parlare con chi non dovevi. Quindi per favore fatti la tua vita, ma sparisci dalla mia. Che schifo. Fa comodo adesso dire ‘Sono stata a letto con lui perché quella storia era finta’, ma ci sono tante persone che vedevano che andavo a dormire con lui, anche tu. Ora può farti comodo dirlo perché altrimenti come vai a giustificare il fatto che vai a letto con il fidanzato di una persona che ti è amica e ti sta accanto con la quale ci vivi insieme”.

“Ecco cosa fanno le amiche ‘a casa tua’ quando vai in vacanza. Ma come sempre sono io la scema che non ci voleva credere… Quando non si sa che dire si dicono delle stupidaggini. Ammettilo che sei una grande putta*a”, conclude Eliana.

Selvaggia Roma, dal canto suo, prova a sbugiardare la Michelazzo e si difende con dei post nelle Stories: respinge le accuse di aver rubato indumenti intimi in casa dell’ex amica, le sottolinea di averle pagato l’affitto e l’accusa anche di aver costretto Daniele a fingersi suo fidanzato, anche nelle trasmissioni tv. Lei poteva intrattenere rapporti intimi con lui, proprio in virtù di questo. “Sei proprio una stron*a!”, le scrive. Lo scontro è appena iniziato.



gossip.it