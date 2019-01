Selena Gomez dopo il ricovero: «Sono fiera di me»

La 26enne torna sotto i riflettori, a tre mesi dall’ultimo post. Ha appena concluso il trattamento in rehab, sta meglio: «Sono sempre le sfide che ti mostrano chi sei e cosa sei capace di superare»

Selena Gomez oggi ha 26 anni, la sua vita corre sotto i riflettori da quando ne aveva 13 ed era una stellina della Disney. In mezzo ha venduto milioni di album; è diventata la star più seguita al mondo su Instagram; ha vissuto un amore turbolento (con Justin Bieber); si è sottoposta a un trapianto di rene; ha imparato che, a volte, per respirare bisogna solo staccare la spina.

L’ultima volta l’attrice e cantante l’ha fatto tre mesi fa. Ha spento i social, ha accettato un ricovero in un rehab della costa orientale per provare a ritrovare la serenità.

E adesso è tornata, più forte di prima. «È passato un po ‘di tempo dall’ultima volta, ma volevo augurare a tutti un felice anno nuovo e ringraziarti per il vostro amore e sostegno. L’anno scorso per me è stato sicuramente un anno di auto-riflessione, sfide e crescita», ha scritto dopo avere completato il percorso cui si era sottoposta dopo «il crollo emotivo» dello scorso ottobre.

«Sono sempre le sfide che ti mostrano chi sei e cosa sei capace di superare. Fidatevi di me, non è facile, ma sono orgogliosa della persona che sto diventando», ha aggiunto. La cantante di Back to You ha fatto rientro a Los Angeles a dicembre, e ha trascorso le giornate con le persone che ha più care (come la storica amica Taylor Swift). Poco prima di Natale è partita per una vacanza sulla neve con le amiche, ed è stata fotografata a Los Angeles mentre frequentava un corso di pilates. «Selena si sente molto meglio e non vede l’ora di tornare alla normalità», ha fatto sapere una fonte a People.

Era stata ricoverata perché i suoi globuli bianchi erano troppo bassi, può succedere a coloro che si sono sottoposti a un trapianto. Al secondo ricovero poi, in ospedale, ha avuto un attacco di panico, da lì l’idea di tornare in rehab, a poco più di un anno di distanza dall’ultima volta. Erano anche i giorni in cui l’ex fidanzato Bieber aveva annunciato il matrimonio segreto con la modella Hailey Baldwin. Il nuovo crollo della ex era stato per lui difficile da digerire: «Si sente molto confuso, vorrebbe aiutarla», aveva rivelato un insider. Ma Selena sparendo (di nuovo) dal mondo ha trovato la forza di tornare: «La terapia mia ha salvato la vita».

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair