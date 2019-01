Rodrigo Alves: il Ken umano svela la sua ultima plastica

Rodrigo Alves, meglio noto come il Ken umano, si è sottoposto a un nuovo intervento chirurgico per ridurre il formato del viso

Rodrigo Alves, il Ken Umano più famoso al mondo, ha condiviso con i follower di Instagram il decorso post operatorio dell’ultimo intervento di chirurgia plastica.L’ex concorrente del Celebrity Big Brother, e ospite al Grande Fratello nostrano, è volato fino a Teheran per sistemare il volto riducendone il formato, ma ha in previsione altri due interventi per rimodellare il naso. Una condizione resa necessaria a causa di alcune formazione di fibrosi date dal tessuto cicatriziale accumulato nel tempo, che ha pregiudicato la respirazione facendo anche collassare l’organo.Nonostante la tensione pre-operatoria, il tutto si è svolto come da programma: dopo cinque ore di intervento il volto del VIP è risultato più snello e Rodrigo Alves si sta godendo la fase di recupero fisico. Le operazioni si sono rese necessarie perché, a causa dei troppi interventi, gli scanner aeroportuali per il riconoscimento facciale hanno iniziato a non riconoscere più il volto dell’uomo. Ken dovrà sicuramente mettere mano al passaporto, aggiornarlo con nuove foto e nuovi dati.Rodrigo Alves, vero prezzemolino del gossip internazionale, si è sottoposto a ben 62 interventi con ben 4 costole rimosse, per una spesa totale di 538.000 sterline. I prossimi interventi in programma gli faranno raggiungere la meta dei 69 interventi, per una spesa complessiva di 600.000 sterline. La necessità di mettere nuovamente mano al naso si è resa urgente dopo l’accumulo di tessuto cicatriziale e il collasso della struttura, che ne ha corrotto la respirazione. Una parte di costola verrà rimossa e utilizzata per ottenere un nuovo sostegno e agevolare il passaggio dell’aria, conferendo al contempo una nuova linea. Il trentacinquenne brasiliano, pronto anche per una carriera musicale, ha promesso che non effettuerà altri lavori sul naso, ma è certo che questi non saranno gli ultimi interventi di rimodellamento.

Sofia Lombardi, ilgiornale.it