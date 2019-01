La finale della Supercoppa italiana di calcio tra Juve e Milan, in diretta da Gedda, domani, e in onda in diretta a partire dalle 18.15 su Rai1, costituirà l’occasione, per la Rai, di approfondire la conoscenza dell’Arabia Saudita, paese che ospita la manifestazione e nel quale si giocheranno ancora due finali di Supercoppa nei prossimi quattro anni, così come prevede l’accordo con la Lega di Serie A. Tutte le testate giornalistiche dedicheranno, nella giornata di domani, ampio spazio all’evento, a partire dal reportage di Uno Mattina, in onda alle 6.45. Anche Agorà, in onda su Rai3 a partire dalle 8, riserverà uno spazio di approfondimento ai temi non sportivi che gravitano intorno alla partita. Nelle edizioni principali di Tg1, Tg2 e Tg3, oltre che negli appuntamenti di Rainews troveranno spazio servizi dedicati all’evento, mentre, prima dell’inizio della partita andrà in onda, su Rai1, uno Speciale Tg1 di mezz’ora, dalle 17.45.Condotto da Alberto Matano, avrà ospiti in studio Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, e Vittorio Di Trapani, Segretario dell’Usigrai. Nel corso dello speciale sono previsti collegamenti con Lucia Goracci, corrispondente Rai da Istanbul, e Donatella Scarnati, inviata di Raisport a Gedda.La telecronaca della partita (calcio d’inizio alle 18.30), sarà invece curata da Raisport: il racconto sarà di Gianni Cerqueti e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordocampo di Stefano Mattei e Luca De Capitani e il coordinamento giornalistico di Pino Cerboni.