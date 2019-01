Isola dei Famosi, Paolo Brosio tra i concorrenti. Ecco il cast

Ora è ufficiale: Paolo Brosio sarò uno dei concorrenti della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Seconda edizione che inizierà giovedì 24 gennaio e che andrà in onda su “Canale 5”.

Un’altra concorrente de “L’sola dei Famosi” sarà Jo Squillo. Anche lei è stata annunciata ufficialmente sugli account social del programma. Il probabile cast. Giovedì 24 gennaio inizierà la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”.A condurlo, per la quinta volta consecutiva, ci sarà Alessia Marcuzzi. Al suo fianco ci saranno probabilmente, ancora non c’è niente di ufficiale, Alda D’Eusanio, Alba Parietti e Rocco Siffredi. In Honduras, oltre a Paolo Brosio e Jo Squillo, andranno l’ex cantante dei Pooh Riccardo Fogli, 71 anni, il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias, l’ex inviato Alvin, l’attore Kaspar Capparoni, l’ex concorrente di Amici Luca Vismara, il campione di judo Marco Maddaloni, l’attaccante francese Rachid Ghezzal, il figlio di Brigitte Nielsen, Douglas Meyer e le figlie di Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia. Ma non è tutto. Sul fronte femminile il settimanale “Spy” ha fatto i nomi di Grecia Colmenares e Demetra Hampton, oltre alla “gatta morta” Marina La Rosa. Completerebbero il cast la modella Sarah Altobello, “la sosia” di Melania Trump, e l’ex di Flavio Briatore Taylor Mega.

