Elisabetta Gregoraci, aria tesa in casa: i familiari in vacanza con Briatore e Nathan, brutta voce su Bettuzzi

A casa Gregoraci non si sta vivendo un periodo tranquillo: la ex moglie di Flavio Briatore non avrebbe ricevuto l’approvazione da parte della famiglia per quanto riguarda il nuovo fidanzato

Aria molto tesa in casa Gregoraci: l’arrivo del suo nuovo fidanzato, l’imprenditore Francesco Bettuzzi, non sarebbe stato preso positivamente dai familiari che a Natale avrebbero preferito trascorrere le feste con Flavio Briatore e Nathan Falco in Kenya. Mentre Elisabetta e il fidanzato si trovavano in vacanza in Thailandia, i suoi genitori erano con il nipotino e l’ex genero in uno dei suoi lussuosissimi resort del Kenya. Una presa di posizione giustificata dal fatto che sia i genitori che gli amici più intimi della Gregoraci sarebbero abbastanza preoccupati dalla sua nuova storia d’amore. Pare, infatti, che Bettuzzi sia molto possessivo con Ely e che l’abbia tenuta lontana dalla famiglia e da importanti occasioni lavorative. Elisabetta dovrà farsi perdonare, mentre non si può dire lo stesso di Briatore che, passato l’amore per l’ex moglie, si comporta da papà esemplare.

liberoquotidiano.it