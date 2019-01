Continua nel segno dei grandi ascolti l’avventura televisiva de “La compagnia del Cigno”, la fiction firmata da Ivan Cotroneo per Rai1. La puntata di ieri, lunedì 14 gennaio, è stata vista da 5 milioni e 548mila spettatori, con uno share del 24,5%, in crescita dello 0,5% rispetto all’esordio della scorsa settimana, risultando il programma più visto della prima serata televisiva.Su Rai2, sempre in prime time, era in programma la partita di calcio Roma-Virtus Entella, ultimo ottavo di finale di Coppa Italia: la gara, dominata dalla Roma, è stata apprezzata da 1 milione e 793mila spettatori, con il 7,2% di share. Su Rai3, infine, la puntata di “Presa diretta”, il settimanale di inchiesta di Riccardo Iacona, ieri dedicato alla complessa “macchina” della Giustizia italiana, ha raccolto 1 milione e 96mila spettatori, pari al 5,1% di share.Ottimo, nel pomeriggio di Rai2, il dato relativo a Cagliari-Atalanta, altro match degli ottavi di Coppa Italia, scelto da 1 milione e 201mila spettatori di media, con uno share del 7,6%.Su Rai1, invece, si confermano leader delle rispettive fasce di programmazione sia “L’eredità”, con un ascolto di 5 milioni e 174mila spettatori e uno share del 24,3%, sia “Soliti Ignoti – Il ritorno”, apprezzato da 5 milioni e 410mila spettatori, pari al 20,4% di share.In seconda serata, sempre su Rai1, in evidenza “Che fuori tempo che fa”, che con il 14,9% di share e 1 milione e 559mila spettatori di media ha fatto segnare il suo secondo miglior risultato stagionale.Ancora grande attenzione all’informazione Rai: l’edizione delle 20 del Tg1 ha superato per il secondo giorno consecutivo i 6 milioni di spettatori (per la precisione 6 milioni e 20mila, con il 24,6% di share), mentre l’edizione delle 13 del Tg2 ha raccolto 2 milioni e 363mila spettatori, pari al 16,2% di share e quella delle 19 del Tg3 è stata scelta da 2 milioni e 475mila spettaori (12,5% di share), saliti a 3 milioni e 191mila (14,4% di share) nelle edizioni regionali curate dalla TGR.Per quanto riguarda le reti specializzate, infine, da segnalare, su Rai Movie, “Cavalcarono insieme”, un classico del western del 1961, firmato da John Ford, apprezzato, in prima serata, da 409mila spettatori, con l’1,7% di share.Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con il 39,5% di hare e 10 milioni e 231mila spettatori, la seconda, con 4 milioni e 181mila spettatori e il 36% di share, e l’intera giornata, con 4 milioni e 94mila spettatori di media e il 38,2% di share.