Spider-Man: Across the Spider-Verse, il nuovo trailer spettacolare del film d’animazione

Un nuovo video spettacolare anticipa ciò che vedremo al cinema dal 1 giugno con il sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, film d’animazione premio Oscar

Tra poco più di sei mesi torneremo ad attraversare il Metaverso lanciandoci da un palazzo all’altro con le ragnatele di Spider-Man, immaginandoci dentro al costume di Miles Morales o in quello di Gwen Stacy. Sony ha pubblicato il 13 dicembre un nuovo entusiasmante trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, film animato sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, vincitore del premio Oscar. Potete vedere il trailer nel video in testa a questo articolo.

AL CINEMA DAL 1 GIUGNO

Il film è diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson e sarà solo al cinema dal 1 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Il team di produzione ha annunciato nuove tecniche d’animazione innovative e l’utilizzo di stili diversi per i vari universi che Miles Morales attraverserà nel suo viaggio nel metaverso per incontrare tanti altri esseri-ragno come lui.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE, LA TRAMA

Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.