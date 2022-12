Sonia Bruganelli: “Andate oltre i letti separati, con Paolo Bonolis ho costruito una grande famiglia”

L’opinionista del “Grande Fratello Vip” posta su Instagram una foto del nipotino Sebastiano

Sonia Bruganelli torna a parlare delle case separate in cui vivono lei e il marito Paolo Bonolis. L’opinionista del “Grande Fratello Vip” ha postato su Instagram una foto del nipotino Sebastiano e invita i follower a riflettere. “Andate oltre ai letti separati, con Bonolis ho costruito una grande famiglia”, scrive la Bruganelli.

Il post su Instagram – “Per chi ancora si chiedesse cosa abbiamo costruito io e Paolo Bonolis insieme, ecco qui… Candice Hansen, la moglie di Stefano Bonolis, figlio di Paolo, che mi manda questa meravigliosa foto di nostro nipote Sebby… poi se vi chiedete ancora se io e Paolo dormiamo in camere separate o se viviamo ancora insieme… State pure fermi là”.

La scelta di vivere in case separate – A settembre Sonia Bruganelli, 48 anni, ha allontanato definitivamente le voci che la volevano in crisi con il marito Paolo Bonolis e anzia ha giurato di essere pronta a stare insieme a lui “tutta la vita”. In un’intervista al “Corriere della sera” ha infatti spiegato quale sia il segreto per fare durare una relazione a lungo: “Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. E’ il segreto per restare insieme tutta la vita”.

Dopo queste dichiarazioni però l’opinionista del “Grande Fratello Vip” era stata molto criticata sui social. La scelta di vivere separati, in un appartamento adiacente, aveva sollevato mille polemiche. Ora è la stessa Bruganelli a tornare sull’argomento e a punzecchiare gli hater..