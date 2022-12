Mercoledì, i blooper della serie Netflix con Jenna Ortega. VIDEO

Tim Burton ha diretto Jenna Ortega nei panni di Mercoledì, al suo fianco Catherine Zeta Jones e Luis Guzmán nei ruoli di Morticia e Gomez Addams

Il canale YouTube di Still Watching Netflix ha pubblicato un video con gli errori fatti e gli imprevisti accaduti sul set di Mercoledì, la serie i cui primi 4 episodi sono diretti da Tim Burton.

MERCOLEDÌ, IL VIDEO DEGLI ERRORI SUL SET

Jenna Ortega ha rivestito i panni della protagonista nella nuova produzione targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La piattaforma di streaming ha mostrato al pubblico immagini inedite delle riprese tra errori degli attori e inconvenienti, come ad esempio il passaggio di un aereo.



Dalla giovane interprete di Mercoledì a Catherine Zeta Jones e Luis Guzmán, rispettivamente nei panni di Morticia e Gomez Addams, gli attori della serie sono tra i protagonisti del filmato che nel giro di poche ore ha ottenuto più di tre milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube.

La serie ha riscosso numerosi consensi da parte del pubblico incontrando anche i favori della critica, grazie anche a una cast di grande livello: Christina Ricci, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, George Burcea, Victor Dorobantu, Jamie McShane, Percy Hynes White, William Houston e Tommie Earl Jenkins.



In un video condiviso da Netflix, Tim Burton ha parlato della protagonista: “Mercoledì è la classica outsider, ovviamente. Beh, lei vede le cose in bianco e nero, soprattutto nero. In precedenza, era stata resa in maniera molto cartoonesca. E, in questa serie, l’abbiamo collocata in una realtà che amo”.

Il regista ha proseguito: “È come un’attrice del cinema muto, nel senso che è in grado di esprimersi senza l’uso delle parole, e poterne vedere la vita interiore e le sottigliezze è stato molto interessante. È anche per questo che siamo fortunati ad avere Jenna: non riesco a immaginare nessun’altra Mercoledì”.

La serie segue la vita di Mercoledì all’interno della Nevermore Academy, come raccontato nella sinossi ufficiale presente sul sito: “Perspicace, sarcastica e… un po’ inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy”.