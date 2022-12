Ad Amici 22 Maddalena lascia Mattia

Dopo la crisi, l’allontanamento è definitivo. Il ballerino 18enne cerca un chiarimento: “Provare a stare con te e vedere che te ne vai e poi rincontrarti sempre è pesante, non considerarmi più ti aiuta?”. La risposta della ballerina è “no”. Anche se la 18enne sottolinea: “Non siamo più vicini come prima”.

“Quindi non siamo più – interviene Mattia – anzi, non stai più… perché io ci sto provando in tutti i modi in questi giorni… così non riesco a stare, preferisco che tu con me sia chiara”.

Maddalena risponde tra mille difficoltà: “Non riesco a dirti tutto quello che penso perché ci tengo realmente a te, ti voglio tantissimo bene e mi dispiace, penso che quando sto con una persona mi deve dare quel qualcosa in più, che io non ho, e all’inizio questa cosa c’era, la sentivo, ma ora sento che non c’è più, sento che si è rotto qualcosa. Ci sono cose che mi fanno capire che siamo tanto ma tanto diversi. E’ giusto parlartene, non ti torvo in un bel momento, io ci sono, ho piacere a stare vicino a te, ma ora voglio stare un po’ da sola, senza nessun tipo d’influenza sentimentale, sento che in questo percorso mi devo impegnare il quadruplo, devo avere la testa fuori dalla sala, voglio che questo sia il mio percorso. Sono interessata alla persona che è Mattia ma sento che la vorrei scoprire al di fuori di qui, è il posto sbagliato al momento sbagliato, ma non è tutto sbagliato. Siamo piccoli e non siamo capaci di gestire questa cosa, vorrei continuare ad essere una persona speciale per te, non voglio perderti come persona… ti voglio vicino… mi sento una merda a dirti queste cose”.

Mattia capisce tutto: “Il tuo comportamento mi fa stare male, finora ho sempre seguito solo e sempre il cuore. Non posso dire niente, sai quello che penso, è difficile, anche io mi sono fatto le tue domande, ma il cuore è sempre stato più forte della testa… io stavo già pesando a Natale insieme a te… nonostante tutto è stato bellissimo per me”. Poi i due si abbracciano e piangono insieme.