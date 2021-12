Kaia Gerber identica a mamma Cindy Crawford in un iconico look Anni 90 su Elle è uno spettacolo

Piccole modelle crescono. Dopo il debutto di Ever Anderson nella campagna Miu Miu, aka la figlia 14enne e look-alike di Milla Jovovich, è ora Kaia Gerber in persona a regalarci una nuova fotografia (epica) a prova di mamma e figlia come due gocce d’acqua. Jeans a vita bassa e maglioncino con bandiera degli USA, Kaia Gerber ci ricorda un’iconica cover che ebbe come protagonista Cindy Crawford proprio negli Anni 90. E l’ex top model – che fu amatissima da Gianni Versace – non potrebbe essere più fiera di sua figlia.





“Baby stole my look!”: il riferimento alla copertina che Cindy Crawford scattò per l’edizione statunitense di ELLE nel 1994 arriva direttamente da Instagram. Un pizzico di ironia non guasta mai (specialmente sui social media), perché quella che vuole essere la celebrazione di un’indimenticabile fotografia scattata ormai 27 anni fa è (anche) il pretesto per “accusare” Kaia di averle rubato il look. Si scherza e si gioca, ovviamente: le due fotografie – “oggi e allora” – esprimono l’immenso orgoglio di Cindy Crawford nei confronti della figlia 20enne, ormai sempre più predisposta a seguire le sue orme di modella e volto della moda internazionale.



Le reazioni della cricca di amiche (super model) di Cindy Crawford? Primo tra tutti è il commento di Linda Evangelista, che ha definito lo scatto di Kaia Gerber un vero “déjà vu” (e in effetti sembra davvero di rivedere la stessa foto con la stessa persona!). Sempre dalle sue fedeli compagne di passerella del glamour Anni 90, arriva anche l’affetto di Helena Christensen, che ha lasciato il segno del suo passaggio con un cuore rosso tra due bandiere americane (due pullover, una sola anima). Infine, anche Giancarlo Giammetti, ex compagno del grande Valentino Garavani e socio in affari del couturier, applaude davanti a tanta bellezza.



I complimenti ricevuti, ovviamente, lasciano il tempo che trovano. Tutto ciò che conta per Kaia Gerber è continuare ad avere la fiducia di mamma Cindy Crawford, che non può che essere immensa. L’ex top model oggi 55enne ha infatti parlato di lei in una puntata del podcast Tell Me with Ellen Pompeo: “Sono fiera di lei perché mi sembra molto più sicura di sé stessa rispetto a quanto lo fossi io alla sua età”, ha affermato nella dichiarazione riportata da Hola!. Prossimo step (verso il successo)? Non si esclude per Kaia Gerber un possibile (futuro) debutto nel mondo del cinema. “Durante la quarantena – conclude Cindy, – quando non poteva viaggiare né prendere lavori come modella, ha iniziato a partecipare alle audizioni e a prendere lezioni online di recitazione”. Chissà quale sarà allora la prossima sorpresa.



Elle.com