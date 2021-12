Innamoratevi di Monica Bellucci versione dark nel nuovo film La Befana vien di notte II, le origini

Mai vista una Monica Bellucci così dark, in arrivo il 30 dicembre al cinema con il film La Befana vien di notte II, le origini con la regia di Paola Randi. Ma Monica non sarà sola, insieme a lei un cast d’eccezione composto dalla co-protagonista Zoe Massenti, costellate da un universo di personaggi interpretati da: Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia Jelo, con la partecipazione di Corrado Guzzanti e Fabio De Luigi.

Ma di cosa parla La Befana vien di notte II, le origini? La storia è ambientata nel XVIII secolo e segue le vicende di Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai, che si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis (Fabio De Luigi), un omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e

bistrattato Marmotta (Herbert Ballerina), con una sconfinata sete di potere e uno

smisurato odio verso le streghe. L’intervento della dolce e potentissima Dolores (Monica Bellucci), una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso. Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale.



Tra Dolores e Paola però, non sarà subito amore, anzi, le due dovranno superare un’apparente diffidenza per avvicinarsi, proprio come si vede nella clip in esclusiva per Elle che trovate qui in anteprima (nell’apertura dell’articolo). Così Monica Bellucci si cala nei panni della Befana – ruolo antitetico considerata la sua fama da icona della sensualità – interpretando un ruolo dark che le si adatta come un vestito su misura, grazie alle molte sfaccettature del personaggio. I capelli lunghi e grigi e i poteri magici donano incredibile fascino alla strega Dolores-Monica.



Elle.com