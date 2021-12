Chiara Ferragni e il figlio Leone, inseparabili e irresistibili nella foto vestiti matchy matchy

Una tradizione che va avanti fin da quando Leo era piccolissimo. Chiara Ferragni e suo figlio vestiti uguali, lui in versione mini, a sottolineare quanto i due siano legati. Ecco il piccolo Leone seguire le orme di mamma Chiara Ferragni anche nello stile. Somiglianti come due gocce d’acqua l’influencer italiana e il piccolo Leone sono inseparabili. Con la nascita di Vittoria il rapporto madre figlio non si è affatto incrinato e anzi, Chiara Ferragni non perde occasione per passare del tempo insieme a Leone. Nell’ultima foto che li ritrae insieme, l’imprenditrice digitale e Leone indossano un set coordinato di loungewear nei toni neutri e lanciano senza dubbio la tendenza moda madre-figlio dell’Inverno 2021.





Chiara Ferragni non si ferma un attimo e, dopo aver trascorso settimane intense per il debutto di The Ferragnez Series su Amazon Prime Video si è voluta concedere un po’ di relax con i piccoli. I tre hanno passato un paio di giorni in uno splendido resort a Courmayeur, apparendo sui social più dolci e glamour che mai. Il look che ha maggiormente attirato le attenzioni dei followers è stato quello “mini-me” sfoggiato in coppia con Leone. I due si sono vestiti in coordinato puntando tutto su una tuta con felpa e pantaloni comodi nelle nuances cremose. Il set, firmato Akala Studio è stato curato da Alice Campello, è infatti lei l’anima dietro al brand di loungewear.

Al di là della dolcezza degli scatti, Chiara Ferragni ha anche preannunciato uno dei trend che diventeranno gettonatissimi durante l’Inverno 2022, quello delle tute coordinate. Non è la prima volta che questi capi comodi finiscono sul mercato riscuotendo un discreto successo, già lo scorso anno avevano letteralmente spopolato, tanto che sono state moltissime le celebrities che li hanno sfoggiati. Complice il clima freddo da montagna, Chiara Ferragni sembra non averne potuto fare a meno: è comodo, glamour, versatile e soprattutto caldissimo. In quanti prenderanno ispirazione da lei per tutte le vacanze di Natale?



Elle.com