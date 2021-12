Alfonso Signorini confessa: ‘Trascorrerò il Natale da solo, ecco perché’

– Il giornalista e conduttore del GF Vip rivela che partirà per la montagna

– Il 24 e il 31 dicembre il reality non andrà in onda, la doppia puntata ripartirà dal 20 gennaio

Alfonso Signorini rivela a sorpresa come passera il Natale del 2021, ormai alle porte. “Lo trascorrerò da solo”, confessa a Tv Sorrisi e Canzoni a cui spiega anche il perché.

Il conduttore del GF Vip si prenderà una pausa senza alcuno intorno. Il reality show il 24 e il 31 dicembre non andrà in onda. “La Vigilia la passo a casa, per me è sacra. Dal 20 dicembre abbiamo deciso di sospendere la doppia messa in onda che ritornerà dal 20 gennaio, il lunedì e il giovedì, anziché il venerdì”, chiarisce Signorini.

Per il giornalista 57enne, direttore di Chi, sarà un Natale particolare: “Ho deciso, essendo molto stanco, di passarlo da solo in montagna, a casa mia, e non vedo l’ora di andarci per ricaricarmi, stare all’aria aperta e vedere le mie montagne”.

“Ho già ordinato l’abete da mettere in terrazzo – rivela Alfonso Signorini – Il 20 dicembre, dopo la puntata, salirò in macchina e andrò direttamente a Cortina a decorare l’albero e tutta casa: per me gli addobbi sono sacri. A Natale andrò alla messa di mezzanotte e sarò felice”. Non desidera di più per giore durante le festività.

Ansa.it