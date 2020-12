Meghan Markle ricompare a sorpresa in tv (per una buona causa)

La duchessa di Sussex è apparsa in uno speciale della Cnn, senza preavviso, per ringraziare tutti coloro che durante la pandemia da coronavirus «si sono alzati in piedi per aiutare gli altri, assicurandosi che i bambini e i più vulnerabili non soffrissero la fame»

Meghan Markle è comparsa a sorpresa sulla Cnn per una buona causa. La duchessa di Sussex, senza preavviso, domenica è apparsa nello speciale televisivo Heroes: An All-Star Tribute, per ringraziare tutti coloro che durante la pandemia da coronavirus si sono preoccupati di sfamare gli altri. Indosso una camicetta rosa a collo alto, seduta su



Una panchina, alle spalle un prato di fiori viola, la duchessa di Sussex ha parlato per circa due minuti.

«In un anno che è stato impegnativo per tutti», ha detto Meghan, «sono stata colpita dalle storie di compassione nelle nostre comunità. In tutto il paese, le persone hanno messo da parte i propri bisogni per sostenere gli altri». Per molte famiglie, ha continuato la moglie del principe Harry, «l’impatto della pandemia è stato catastrofico. Troppe si sono trovate di fronte a una domanda straziante: come metterò il cibo in tavola per la mia famiglia? Ma di fronte a questa realtà devastante, abbiamo visto il bene nelle persone, in intere comunità che non sono rimaste a guardare mentre i loro vicini soffrivano la fame. Abbiamo visto le comunità alzarsi in piedi e agire. Quando i programmi che assicuravano il pranzo dei bambini si sono interrotti, abbiamo visto i nostri vicini assicurarsi che quei bambini ricevessero la nutrizione di cui avevano bisogno. E quando i più vulnerabili non potevano lasciare le loro case, noi, come comunità, abbiamo consegnato il cibo di cui avevano bisogno a casa loro. Stasera festeggiamo questi silenziosi eroi».

Silenziosi eroi di cui fanno parte anche Meghan e suo marito Harry. Neanche loro, durante la pandemia, sono rimasti a guardare. In piena emergenza i Sussex si sono infatti offerti come volontari della charity Project Angel Food che distribuisce pasti a coloro che soffrono di malattie croniche come diabete e cancro. Lo scorso aprile il Daily Mail li ha fotografati per le strade di Los Angeles proprio nelle inedite vesti di angeli del cibo. Insieme, in jeans e maglietta, lei col volto coperto da una mascherina chirurgica, lui con una bandana azzurra a proteggere bocca e naso, hanno fatto diverse consegne. E come ha spiegato Richard Ayub, direttore esecutivo della ong, «si sono dimostrati davvero interessati a ogni persona che hanno incontrato. I malati che raggiungiamo sono spesso dimenticati: loro hanno voluto conoscerli, parlare con loro, lasciare un sorriso sul loro volto»





