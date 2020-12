Gf Vip, il video di Zorzi contro le troniste. Il duro attacco a Sonia Lorenzini

Sonia Lorenzini è entrata al Grande Fratello per sparigliare le carte in una Casa in cui sembrava essersi raggiunto un equilibrio eccessivamente placido. Con l’uscita di Selvaggia Roma e di Elisabetta Gregoraci, infatti, le uniche ad avere attriti sono ora Stefania Orlando e Dayane Mello, troppo poco per un reality che andrà avanti fino a febbraio, per il momento.

L’ex tronista in passato ha avuto screzi con Tommaso Zorzi ed è proprio questa una delle dinamiche che nei prossimi giorni potrebbe accendere la vita della Casa. Zorzi, inoltre, pochi mesi fa si è cimentato in una reinterpretazione di una delle canzoni cult dei primi anni Duemila, incentrandola sul ruolo e sugli atteggiamenti delle troniste, categoria alla quale appartiene anche Sonia Lorenzini. Quella canzone, ovviamente ironica, è stata riproposta in queste ore sui social ed è diventata subito virale anche grazie a un montaggio ad hoc sulla nuova entrata.

Anche se Zorzi e la Lorenzini si sono apparentemente riappacificati, la brace bollente cova tra loro e nelle prossime ore non si escludono scontri. Il rancore tra loro è nato come spesso accade alle feste di Milano, per un saluto non ricambiato e l’idea che uno dei due possa sentirsi superiore all’altro. Poi Zorzi non ha mai lesinato critiche sul web agli altri influencer e così nel suo mirino finì anche Sonia Lorenzini ma il video tormentone di queste ore potrebbe essere oggetto di nuovi duri confronti se venisse mostrato nella Casa. “Esce tutta esaurita, dice ‘io choccobasita’, si sente Chiarona Ferragni“, attacca un Tommaso Zorzi versione cantante con tanto di baffi alla David Niven. L’influencer, accompagnato alla chitarra, poi continua: “Si compra la borsetta, qualunque marca che sia, che tanto poi paga Fitvia. Cresciuta in televisione tra un’esterna, tre liti, due corna e uno strafalcione. Beve per guadagnare non per dimenticare, si sente più bella…”.

Chiarissimi i riferimenti del testo riadattato da Zorzi al mondo delle influencer, utilizzando tutti gli stereotipi (ma non troppo) dello stile di vita delle troniste, fino al ritornello: “È la tipica tronista italiana, shampista della Nomentana, sponsor insistenti tutta la settimana ma porca di quella putt… Ha molti amici gay, sembra ce l’abbia solo lei, si fa la quarantena col filtro di Selena…”. Tantissimi i commenti divertiti del web per questa performance di Tommaso Zorzi, ma come la prenderà Sonia Lorenzini? Probabilmente il video non verrà mostrato nella Casa ma Tommaso Zorzi, su richiesta, potrebbe anche riproporre una versione live all’interno del Gf.

Francesca Galici, ilgiornale.it