Ascolti Tv ieri domenica 13 dicembre 2020, prima le Brave Ragazze poi Fazio, D’Urso e Giletti

Ascolti Tv ieri domenica 13 dicembre 2020. Su Rai1 Brave Ragazze ha conquistato una media di 3.554.000 spettatori pari al 15,4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.25 – Live Non è la D’Urso 2.234.000 di media e 13,8%. Su Rai3, dalle 20.33 alle 22.56 Che Tempo Che Fa 2.544.000 (9,9%) e Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.216.000 (7,2%). Su La7 – dalle 20.37 alle 22.38 – Non è L’Arena Prima Pagina 1.541.000 (5.9%) e dalle 22.44 alle 0.57 Non è L’Arena 989.000 (6,8%). Su Italia1 Batman Begins 1.505.000 (6,7%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 1.341.000 (5%) e NCIS New Orleans 1.286.000 (5,1%). Su SkySport Milan-Parma 1.361.000 abbonati (5,2%). Su Rete4 Una Famiglia Perfetta 533.000 (2,4%). Su Tv8 I Delitti del BarLume Un Due Tre Stella 443.000 (1,8%). Sul Nove Fuga dal Natale 353.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.790.000 (17,9%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.318.000 (12,4%). Che Tempo che fa anteprima 1.688.000 (6,6%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 1.097.000 (4,2%) nella prima parte e 1.146.000 (4,3%) nella seconda. Su Italia1 CSI 1.069.000 (4%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 473.000 (1,8%). Sul Nove Little Big Italy 356.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.656.000 (19,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.463.000 (15%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 1.063.000 (5,3%) nella prima parte e 1.192.000 (5,3%) nella seconda. Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.428.000 (14,3%). Su SkySport Genoa-Juventus 1.594.000 abbonati (7,5%). Il Tg1 delle 20.00 registra una media di 6.170.000 (24,2%).

Nel daytime su Rai1 l’Angelus 2.517.000 (21,3%). Su Rai1 Domenica In 2.966.000 (15,9%) nella prima parte e 2.673.000 (16%) nella seconda. Su La7 L’Aria di Domenica 332.000 (1,8%) nella prima parte e 258.000 (1,5%) nella seconda. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 registra 1.305.000 (7,3%).

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 439.000 (4,1%). Su Canale 5 Tg5 Notte 518.000 (14,3%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 1.168.000 (7,9%) e L’Altra DS 317.000 (4,1%). Su Italia1 Pressing Serie A 415.000 (6,8%).





