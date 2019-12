Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi matrimonio in gran segreto: il clamoroso retroscena

Dopo vent’anni d’amore e due figli, la conduttrice e l’Ad Mediaset sarebbero convolati a giuste nozze

Dopo vent’anni insieme e due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, la conduttrice Silvia Toffanin e l’Ad di Mediaset Piersilvio Berlusconi si sarebbero sposati in gran segreto. A lanciare il retroscena è il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti.

Le nozze sarebbero state celebrate nei mesi scorsi, al riparo dai riflettori e dal clamore mediatico. Nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessanti, ma la scelta di mantenere riserbo non stupirebbe ed anzi, sarebbe perfettamente in linea con la personalità riservata della conduttrice, che mai si è lasciata andare a confessioni a proposito del rapporto col padre dei suoi figli.

Ma non è finita qui. Perché ci sarebbero anche alcuni ‘indizi’ che potrebbero confermare la tesi di Signoretti. Chi ha seguito le ultime puntata di Verissimo, talk condotto da Toffanin ogni sabato su Canale 5, avrà notato come la giornalista abbia evitato di rispondere ad alcune punzecchiature sulle nozze che le ha rivolto Ilaria D’Amico, ospite di puntata. Non solo. Qualche puntata fa, è stato invece Paolo Bonolis a nominare Silvio Berlusconi definendolo “suocero” di Silvia. Una definizione che lei non ha deciso di ‘correggere’.