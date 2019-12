Rocco Tanica e la storia con Paola Cortellesi: “Abbiamo scritto insieme e fatto anche altro”

Ospite da Caterina Balivo a ‘Vieni da me’, durante il gioco con le emoticon, Rocco Tanica non si è tirato indietro e ha parlato anche di Paola Cortellesi, con cui ha avuto una relazione durante gli anni d’oro di ‘Mai dire Gol’.

“Se la conosco? Sì, di nome. Mi pare faccia qualcosa in televisione” ha risposto ironico, ma poi ha vuotato il sacco: “Diciamo che Paola si è fidanzata con me. Poi dopo non si è più fidanzata con me. Se ero bello? Ho sempre dovuto lottare con questo handicap della forma fisica smagliante, ma non potevo essere considerato solo un corpo perfett, un oggetto erotico: ho deciso di essere qualcosa di diverso. Io e Paola abbiamo cantato e scritto insieme, abbiamo fatto anche altro insieme”.

Prima che l’intervista si facesse più piccante ha continuato: “Ho fatto anche un piccolo incidente in macchina con lei. Stavo facendo lo spiritoso e a un certo punto ho tamponato un’auto. Fortunatamente nessuno si è fatto male”. E oggi, entrambi, ricordano quegli anni con un bel sorriso.

