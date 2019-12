Rai1, oggi torna “ItaliaSì”

Oggi, sabato 14 dicembre, alle 16.40, andrà in onda il nuovo appuntamento con ItaliaSì, il podio del pomeriggio di Rai 1. Conduce Marco Liorni. Al suo fianco, Manuel Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli.

In questa puntata: Manuel Bortuzzo arriva agli studi di Via Teulada in maniera autonoma; Mario Lavezzi, oltre alle sue canzoni, farà sorridere il pubblico con i suoi aneddoti; i giovanissimi Gianluca ed Emanuele salgono sul podio per presentare delle invenzioni geniali e utili a tutti. Ci sarà anche una Principessa che chiede indipendenza per il suo Regno.

Poi, ci sono le storie di vita di tutti i giorni, come il Sindaco contro il gigante delle vendite on line. Si terrà aperta la porta alle ultime notizie. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico, portando in alcuni casi a duri confronti. Questa settimana Stefano e il suo bus per i terroni che, sotto le feste, parte dal Nord per riportarli a casa a prezzi modici. Ci sarà anche Carmen a salire sul podio, perché cerca la mamma biologica e deve risolvere un giallo legato alla sua vita.

Al centro della scena il podio di ItaliaSì, dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta.

Da casa sarà possibile partecipare mandando un messaggio al numero 333.6196865.

La sigla “Italia d’Oro” di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto.