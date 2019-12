Platinette, Mauro Coruzzi pubblica una foto prima e dopo la dieta

Il conduttore radiofonico mostra su Instagram il risultato della sua battaglia vinta contro il “brutto male” che si portava dentro, ovvero il mangiare compulsivo

Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi”. E’ con queste parole che Mauro Coruzzi, in arte Platinette, condivide sui social la foto della sua ritrovata forma fisica, dopo anni vissuti in sovrappeso.

Platinette condivide su Instagram due scatti. Il primo rappresenta una fase della sua vita appartenente al passato, mentre il secondo rispecchia la sua forma attuale. Nel primo è sdraiato su un fianco, disteso sul letto, nel secondo invece è al lavoro negli studi di RTL 102.5. Una vera soddisfazione per il conduttore radiofonico, che condivide con i fan i risultati del suo lavoro.

Proprio qualche mese fa Platinette annunciava di volersi prendere più tempo per se, tanto da lasciare il ruolo fisso a Italia Sì, la trasmissione condotta da Marco Liorni, proprio per dare inizio ad un percorso e liberarsi del ‘mangiare compulsivo’: “Dopo 45 anni di lavoro come autore radiofonico, televisivo e poi anche cinematografico, in cui ho conosciuto i miei idoli che poi sono diventati miei amici, dopo una vita piena di impegni, devo combattere un difficile male che mi ha colpito e che porto dentro di me. Si tratta del mangiare compulsivo, anche quando non ne ho realmente bisogno. L’ultimo anno è stato difficile, le ultime puntate della scorsa edizione di ItaliaSì! trascinavo una gamba e non volevo essere visto da nessuno. Ringrazio la discrezione delle amiche che hanno rispettato la mia privacy ma il male andava estirpato. Di lavoro ce n’era fin troppo e ho capito che non potevo accettare percorsi molto lunghi di lavoro”.

