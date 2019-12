Laura Chiatti, figlio preso di mira dagli haters per un gestaccio: l’attrice si infuria e risponde

Il figlio maggiore di Laura Chiatti mostra il dito medio e viene preso di mira dagli hater. L’attrice ha fotografato i suoi figli, Enea e Pablo, insieme al marito, Marco Bocci, e ad altri amici, durante una festa di compleanno a tema hippy. Laura è solita condividere molti momenti della vita familiare, ma questa volta le immagini postate non sono piaciute e hanno scatenato gli hater.

Il piccolo Enea è stato preso di mira dopo aver mostrato il dito medio. Diverse persone hanno parlato di un brutto gesto, hanno additato la Chiatti come una mamma non brava, si è arrivati addirittura a parlare di atteggiamenti da bullo ed è stato a questo punto che è sbottata: «Pensa ai c*** tuoi», ha risposto a uno dei suoi followers, mentre a un altro «Meglio un dito medio che un commento così mediocre e disparato».



Molte volte Laura è stata presa di mira in merito all’educazione dei suoi figli, e tutte le volte ha saputo rispondere per le rime, facendo capire che non accetta giudizi da nessuno e che è pronta a difendere i suoi bambini a ogni costo.

