Il pornodivo Max Felicitas e la “buca” da Carmen Di Pietro: “Ha accettato di uscire in tv ma…»

Un due di picche per il pornoattore Max Felicitas da parte di Carmen Di Pietro. Max aveva espresso la preferenza per l’ex moglie di Sandro Paternostro durante un puntata del programma radiofonico di Giuseppe Cruciani “La Zanzara” e poi l’aveva invitata ad uscire sotto i riflettori di “Live-non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Nella puntata del 25 novembre Carmen aveva accettato di buon grado l’invito a cena del pornoattore friulano, ma poi la cosa non si è concretizzata: “Carmen sembrava felice della mia proposta – ha fatto sapere in un comunicato stampa riportato da “Dagospia” – lo hanno visto tutti! Ma pochi giorni dopo ci ha ripensato…devo ammettere che è la prima volta in 27 anni che una donna si rifiuta di venire a cena con me, peccato perché mi ero illuso, lei mi aveva fatto credere di tenerci a passare una serata con me”.

Ora si appella a CR4-La Repubblica delle Donne, il nuovo programma condotto da Piero Chiambretti, per conoscere un altro “mito” della sua giovinezza, Lory Del Santo: “Caro Piero, fammi incontrare in studio da te Lory dato che è una tua ministra fissa, mi è andata male con la Di Pietro, ma sicuramente con la Del Santo grazie al tuo aiuto andrà meglio, mettici una buona parola però…confido in te”.

Leggo.it