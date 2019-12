Francesco Totti, la dichiarazione a Ilary: “Per me è tutto, mi ha fatto crescere”

Sposati dal 2005, hanno tre figli e il calciatore desidera allargare ancora la famiglia

Francesco Totti, papà presente e marito innamorato. Sposato dal 2005 con Ilary Blasi, da cui ha avuto tre figli, l’ex numero 10 giallorosso ama la sua famiglia e la donna con cui l’ha costruita. Ospite al centro congressi La Nuvola per la presentazione del libro di Paolo Condò, ‘La storia del calcio in 50 ritratti’, ‘Er Pupone’ ha parlato del suo rapporto con la moglie: “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere e capire tante cose. E’ il mio braccio sinistro. E poi mi ha dato tre perle”.

E la quarta? “Da solo è impossibile – ha risposto ironico – ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto”. Dunque, la famiglia potrebbe allargarsi ancora…

A seguire le sue orme pare ci sia il figlio Cristian, che gioca nelle giovanili della Roma, anche se papà Totti frena: “Si deve divertire. Ha 14 anni, ha il suo sogno e tanta passione. Fortunatamente ha un papà che sa cosa ha passato. Lo indirizzerò verso la strada giusta ma non starò a dirgli cosa deve fare. Farà quello che vuole fare. L’importante è che lo faccia con la sua testa. Se diventerà un giocatore bene, altrimenti va bene lo stesso”.

Today.it