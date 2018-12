Tagliata la scena di violenza nell’«Amica geniale»

Monta la polemica in rete per la scena tagliata della puntata dell’Amica geniale intitolata L’Isola in onda martedì scorso.

La Rai ha deciso di edulcorare la sequenza in cui la protagonista Elena viene molestata da un adulto, Donato Sarratore. Si tratta di poche immagini tagliate della mano dell’uomo che sale dalla gamba per palpare il corpo acerbo della 15enne: non viene fatto vedere fin dove arriva. Ma la violenza vera e propria è suggerita attraverso il volto della ragazza e una lacrima che le sgorga dall’occhio. HBO (tv privata che ha realizzato insieme alla Rai la fiction) ha invece mandato in onda la versione integrale: per questo il popolo del web si è diviso sulla scelta della tv di Stato. Che comunque nulla toglie alla forza delle immagini e alla vicenda, che è molto più complessa e articolata, per chi ha letto i libri della Ferrante, che quella di una brutale violenza sessuale. Donato Serratore, nei romanzi, è il padre del ragazzo che Elena ama da sempre. Comunque è possibile vedere la scena integrale sulla piattaforma di TimVision.

il Giornale