Mediaset, Alfonso Signorini contro Barbara D’Urso: “Ammicca, finge su stupore e lacrime”

Ancora Alfonso Signorini contro Barbara D’Urso. Le critiche contro la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live piovono a Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Nove. Il direttore di Chi, infatti, spiega cosa non apprezza di Carmelita: “Barbara D’Urso? No, non mi piace, perché non mi piace quel genere di televisione. Riconosco in lei una grande professionista, è una macchina da guerra incredibile, conosce molto bene il mezzo televisivo, dal punto di vista della conduzione stende molte colleghe, è un animale da diretta. Non mi piacciono, però certi suoi ammiccamenti, certi suoi falsi stupori, le lacrime, farsi vedere casalinga dentro, quando poi la realtà è ben altra”. Insomma, Signorini va dritto al punto e non usa giri di parole. Si attende, ora, la controreplica della D’Urso.

