Domani torna, su Rai2, “Sereno variabile”

Brunico, in provincia di Bolzano, è la protagonista della puntata di Sereno Variabile, in onda sabato 15 dicembre alle 18.00, su Rai 2. La cittadina altoatesina, per più volte in cima alle classifiche per la qualità di vita migliore in Italia, offre una serie di offerte turistiche legate alla montagna e agli sport invernali. Sarà proprio questo il filo conduttore che guiderà Osvaldo Bevilacqua alla scoperta di un tour per negozi tipici legati allo shopping natalizio, senza tralasciare il caratteristico e suggestivo mercatino di Natale arricchito da eventi musicali e gastronomici. Spazio poi alle bellezze artistiche con il Castello che sorge nel cuore della cittadina, all’interno del quale si può virtualmente compiere un viaggio per il mondo, grazie al Museo dei popoli della montagna e ai numerosi oggetti raccolti nei suoi viaggi da Reinhold Messner.

Il viaggio di Sereno Variabile porterà poi sulla cima del Plan De Corones a toccare con mano le proposte legate alle famiglie e agli sportivi sulla neve: dallo sci alle ciaspolate, dalla sicurezza sulla coltre bianca alla scuola di sci per bambini. Ampio spazio anche ai sapori e prodotti tipici, tra cui il tipico speck e le carni alto atesine, seguendo la lavorazione e soprattutto la tipica affumicatura e stagionatura. In una suggestiva malga, in alta quota, una toccante cena delle feste a base di piatti tipici, musica e costumi tradizionali. Tra le curiosità il Loden, prodotto hightech delle popolazioni alpine nonché un tessuto in grado di condensare l’identità nazionale intrecciata alla storia locale secolare tra Italia e Austria. Tra gli incontri del presentatore a Brunico, c’è quello con Gerhard Kohlgruber, conosciuto come “Mister ciusto!” nel celebre programma Rai “Scommettiamo Che…?”

Con Maria Teresa Giarratano, sempre a Brunico, si scopriranno angoli relax tra piscine calde all’aperto e massaggi rilassanti al fieno, uno spazio dedicato ai pensieri più intimi del Natale, per finire con un brindisi a base di castagne e vin brulé. La puntata sarà replicata domenica 16 dicembre alle 7.15.