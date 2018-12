Nunzia De Girolamo: “Mio marito Francesco Boccia non è sincero nella coppia”

“Mio marito non è sincero nella coppia. Lo perdono per nostra figlia”. La confessione choc è di Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia e ministra per le Politiche Agricole nel governo Letta.

In una intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani che va in onda sul Nove tutti i venerdì alle 22,45, la De Girolamo ammette candidamente le bugie del marito. il Pd Francesco Boccia. Lei è gelosa? Le domanda la conduttrice e la ex azzurra precisa: “Mi dà fastidio essere presa in giro e che lui possa pensare di prendermi per i fondelli o che io non me ne accorga”.

E’ più sincera lei o suo marito? La incalza giornalista: “Senza dubbio io. Lui è equilibrato, controllato”, dice De Girolamo. Però non è sincero? Insiste Francesca Fagnani, “Nel rapporto di coppia assolutamente no – dice De Girolamo – lui non è sincero. Sa come lo chiamiamo io e mia figlia? ‘Bugiardone’. Nel rapporto di coppia eh, poi nella vita invece…”.

A quel punto la conduttrice cita la Bernardini De Pace, noto avvocato divorzista, secondo la quale alle donne spetterebbe l’ingrato compito di guardare il cellulare, pedinare, fotografare, scrivere tutto riguardo ai mariti. La De Girolamo si professa “pienamente d’accordo”. “E infatti io trovo sempre – ammette la moglie di Boccia – Però lui è il classico uomo meridionale furbo che ti dice ‘negare negare negare’. Lui nega anche l’evidenza e alla fine la paranoica sono io”.

Però lei è paziente e perdona, insiste la conduttrice. “Sì, perdono – dice De Girolamo – perché ho una figlia, perché ho famiglia, perché sono cresciuta con solidi valori di centrodestra e del Sud”. Poi però avverte il marito: “Non esagerasse però! Diciamo che questo potrebbe essere il sottotitolo al suo programma: ‘Boccia non esagerare’, che ti arriva un foglio di via … gli faccio fare la Fornero: le lacrime di Boccia a Belve” dice del candidato alla segreteria del Pd Francesco Boccia la De Girolamo.

Nell’intervista c’è spazio per parlare anche del futuro politico di Nunzia De Girolamo, che ora guarda con favore alla nuova Lega capitanata dal viceministro Matteo Salvini.

“Candidarmi con Matteo Salvini? Ci sto pensando – dice – lui è l’ultima speranza. Alla mia festa di compleanno è arrivato con un bel mazzo di rose”. “Forse non l’ho mai detto – aggiunge – ma Forza Italia non è più casa mia, non può più esserlo – rivela l’ex deputata – il giorno dopo la mancata elezione, io mi aspettavo una telefonata dai vertici del mio partito”.

Blitzquotidiano.it