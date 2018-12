Agenzia delle Entrate chiede 14,5 milioni a Corona

L’Agenzia delle Entrate chiede a Fabrizio Corona e alle sue società circa 14,5 milioni di euro di tasse non versate. E’ emerso da un procedimento davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che nei mesi scorsi ha confiscato la casa dell’ex agente fotografico e alcune centinaia di migliaia di euro di contanti.

Nel procedimento, in cui è parte anche l’Agenzia per i beni confiscati, l’Agenzia delle Entrate si è presentata come creditore nei confronti dell’ex ‘re dei paparazzi’ producendo una serie di cartelle esattoriali per una cifra superiore ai 14 milioni di euro. Il giudice Giuseppe Cernuto, però, non ha ammesso i crediti vantati dall’Agenzia delle Entrate, spiegando che semmai l’ente deve andare a chiedere quei soldi direttamente all’ex agente fotografico che lavora e produce reddito. E non entrare nella ‘verifica crediti’ sulle confische. Dagli atti, poi, risulta che Corona negli ultimi anni ha già versato al Fisco circa 8 milioni.

ANSA