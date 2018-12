A lezioni di cybersex da Miley Cyrus: «Quando io e Liam Hemsworth siamo lontani…»

La cantante statunitense è tornata a parlare della vita privata: dalle confessioni hot alla quotidianità con l’attore australiano. Vivere un’esperienza come quella degli incendi di Malibu, li fa sentire ancora più vicini: «Non potrei amarlo di più». Dopo aver salvato il loro piccolo zoo

Miley Cyrus, 26 anni, è tornata in pista. Dopo un periodo lontano da social e riflettori, la cantante sta promuovendo il nuovo singolo, Nothing breaks like a heart (realizzato insieme e con la produzione di Mark Ronson). L’ex stellina della Disney è volata a Londra dove ha presentato per la prima volta il brano. Ospite dello show di Howard Stern ha, invece, raccontato qualche dettaglio in più della sua vita privata. Top secret da quando lei e l’attore Liam Hemsworth sono tornati insieme. Il riavvicinamento è datato aprile 2016 e ha richiesto impegno e privacy: «Ci siamo dovuti rinnamorare l’uno dell’altra».

Non una cosa da poco, insomma.

E adesso Miley non potrebbe sentirsi più vicina al fidanzato. Insieme hanno appena vissuto la paura e il dolore di vedere la propria casa andare a fuoco, durante la terribile ondata di incendi che il mese scorso ha messo in ginocchio la California. Secondo la cantante, la star australiana è stata davvero fantastica. Il suo aiuto, provvidenziale: ha messo in salvo tutti i loro animali. La coppia, del resto, ha un piccolo zoo: sette cani, due pony, due cavalli, tre gatti e due maiali. «Non l’ho mai amato di più che per questo», ha rivelato Miley. «È il tuo fidanzato?», ha replica di Stern, alludendo all’anello con diamante tornato da tempo al dito della cantante senza ulteriori spiegazioni.

«Una sorta», ha continuato la 26enne, andando oltre: «Ora lo chiamo il mio partner di sopravvivenza. Lui pensa che non sia romantico ma io ho imparato che è così, ed è il motivo per cui si fa coppia con qualcuno per sopravvivere. È stato così incredibile, ha messo in salvo tutti gli animali su un camion, persino i due maiali in una cassa. È stato molto complicato».

Miley, però, ha saputo ricompensare il fidanzato con «un sacco di azione». La passione, ha precisato, è importante. E visto che spesso i rispettivi lavori li portano in luoghi lontanissimi del mondo, i due hanno trovato una soluzione: «È per questo che esiste FaceTime… per il cybersesso», ha spiegato. Prima di tornare alla routine familiare: «Abbiamo una vita davvero normale, è un cuoco straordinario. Così io finisco per fumare erba e mangiare».

Adesso i due vivono a a Nashville, in attesa di potere tornare a Malibu. «La cosa fondamentale per entrambi adesso è riavere la nostra casa, molte persone sono già tornate, quelle che sono riuscite a salvare le loro abitazioni. Ma Malibu non è più come prima al momento, per la qualità dell’aria, dell’acqua». Nell’incendio la cantante ha perso anche il suo libro delle canzoni. Le scrive a mano, ha spiegato, e di molte adesso non ha più l’originale: «Facevano parte di me». Ma le conseguenze potevano essere molto più gravi: «Siamo fortunati a essere vivi».

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair