Valerio Scanu si sposa, la dolcissima proposta al compagno

Durante la festa di compleanno di Luigi Calcara gli ha chiesto: “Mi vuoi sposare?”

Valerio Scanu si sposa. Il cantante sardo facendo coming out ha chiesto la mano del compagno inginocchiandosi davanti a lui e aprendo una scatoletta con l’anello. Un amico della coppia ha condiviso sui social il momento il cui Luigi Calcara, docente universitario del dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica alla Sapienza di Roma, si mostra sorpreso ed emozionato davanti alla proposta.

La proposta alla festa di compleanno

Valerio Scanu stava festeggiando il compleanno del compagno Luigi Calcara, 32 anni come il cantante, quando ha sorpreso tutti. Riservato sulla sua vita sentimentale, il vincitore del Festival di Sanremo nel 2010 è pronto al grande passo con l’uomo con cui condivide l’amore dall’estate 2020. Durante la festa si è inginocchiato davanti a Luigi Calcara e gli ha infilato l’anello al dito tra la sorpresa e l’emozione di tutti i presenti. Valerio Scanu era felice e sorrideva, mentre il professore universitario era senza fiato. Poi i due si sono abbracciati e baciati tra gli applausi e le lacrime degli amici. E’ la prima volta che Valerio Scanu esce allo scoperto con il fidanzato. Fino ad oggi era sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e tanto più sull’amore.

La laurea in Giurisprudenza

In estate Valerio Scanu si è laureato in Giurisprudenza all’università telematica Giustino Fortunato di Benevento con 110 e lode dedicando la sua tesi al padre scomparso (a causa di alcune complicanze dovute al Covid nel 2020). “Ho deciso d’iscrivermi a giurisprudenza qualche anno fa. Avevo ricevuto una denuncia per diffamazione e ho iniziato a interessarmi all’iter – aveva spiegato tempo fa Valerio Scanu in un’intervista – In quel caso la vicenda era un po’ particolare, alla fine si è chiusa con un’archiviazione… Però a quel punto sono nati in me la curiosità e il desiderio di capire sino a che punto avrei potuto spingermi in ambito legale, e ho iniziato a studiare. Prima del lockdown frequentavo lezioni ed esami in presenza, dopo ho proseguito a distanza”. Il cantante, che nel suo passato vanta la partecipazione e il secondo posto al talent show “Amici” di Maria De Filippi, ha vinto il Festival di Sanremo nel 2010 con il brano “Per tutte le volte che…”.

Il fidanzato

Valerio Scanu e Luigi Calcara fanno coppia dall’estate 2020. Del compagno del cantante si sa che è nato in Sicilia e vive a Roma, è un docente universitario alla Sapienza. Il vincitore di Sanremo 2010 non ha mai fatto coming out ed è sempre stato riservato: i follower sono rimasti sorpresi quando hanno visto il video in cui chiedeva a Luigi Calcara: “Mi vuoi sposare?”. Un video dolcissimo che subito ha fatto il giro della Rete e che Valerio Scanu ha ripostato nelle Storie.