Il grande Gioco, Elena Radonicich sul personaggio di Elena De Gregorio.

Dal 18 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la nuova serie Sky Original ambientata nel mondo del calcio. Andiamo alla scoperta di una delle protagoniste attraverso la voce dell’attrice che la interpreta.

Il 18 novembre arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Il Grande Gioco, la nuova serie Sky Original. Un titolo Sky Studios e Èliseo entertainment prodotto da Luca Barbareschi e diretto da Fabio Resinaro (Mine, Dolceroma) & Nico Marzano, che vede Francesco Montanari (Il cacciatore, I Medici – Nel nome della famiglia) di nuovo protagonista di una serie Sky a più di dieci anni di distanza dal popolarissimo Romanzo Criminale – La serie. Tra i personaggi principali anche quello di Elena De Gregorio, interpretato da Elena Radonicich, che si racconta così nel video che potete vedere in alto su questa pagina.

“UN PERSONAGGIO MOLTO FORTE”

“Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato che il personaggio di Elena De Gregorio fosse molto forte”, dice l’attrice. Per il regista Fabio Resinaro è “il personaggio più difficile da definire, sembra strategica ma in realtà, se si è molto attenti non lo è”. “Una donna straordinariamente contraddittoria, è fragile ma non è debole, è manipolatorio e anche disperato”, riprende l’attrice.

IL RAPPORTO COL PADRE

Uno dei pilastri che reggono la scrittura del personaggio è il complicato rapporto col padre, come spiega l’head writer Giacomo Durzi: “Si sente la figlia che forse suo padre Dino non avrebbe voluto, non è facile il suo rapporto col padre che la vede come una donna in un mondo fortemente maschile”. “Col padre ha un rapporto molto viscerale e complicato – dice Radonicich – lo ammira, lo ama, lo detesta, da un certo punto in avanti lo odia”. Per scoprine di più, potete guardare il video che trovate in testa a questo articolo.