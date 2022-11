Film stasera in TV da non perdere lunedì 14 novembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 14 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

The Batman, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Nuovo film sull’Uomo Pipistrello con Robert Pattinson. Batman deve fronteggiare i tranelli dell’Enigmista.

The Batman, ore 21:45 su Sky Cinema Collection

Nuovo film sull’Uomo Pipistrello con Robert Pattinson. Batman deve fronteggiare i tranelli dell’Enigmista.

Shoot ‘Em Up – Spara o muori!, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Clive Owen e Monica Bellucci in un caotico action. Un uomo misterioso salva un neonato e lo affida a una prostituta ma una banda di killer vuole uccidere il bambino.

The Batman, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Nuovo film sull’Uomo Pipistrello con Robert Pattinson. Batman deve fronteggiare i tranelli dell’Enigmista.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Le fate ignoranti, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Margherita Buy e Stefano Accorsi in un film di Ferzan Ozpetek. Una donna sconvolta dalla perdita del marito scopre che aveva un compagno.

Il viaggio di Fanny, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film vincitore del Giffoni Film Festival del 2016. Il viaggio di una ragazzina ebrea verso la salvezza.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Bar Sport, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Claudio Bisio nel film tratto dal noto romanzo di Stefano Benni.

Lo stagista inaspettato, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Robert De Niro e Anne Hathaway in una commedia. Un arzillo pensionato si propone come stagista per un sito di moda.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Un’avventura, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Michele Riordino e Laura Chiatti protagonisti di una storia d’amore sulle note di Battisti e Mogol.

FILM HORROR DA VEDERE STASERA IN TV

La casa nella palude, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Una coppia di ospiti indesiderati trascina una famiglia in una spirale di eventi spaventosi.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Syriana, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Premio Oscar per George Clooney che interpreta un agente in CIA impegnato contro il terrorismo. Nel cast anche Matt Damon.

Memento, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Guy Pearce e Carrie-Anne Moss nel primo film di successo di Christopher Nolan. Un uomo cerca di ricostruire alcuni eventi pur soffrendo di perdita di memoria a breve termine.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Esterno Notte, ore 21:25 su Rai 1

Miniserie di Marco Bellocchio sull’assassinio di Aldo Moro, con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy e Toni Servillo.

ATP Finals 2022, ore 21:00 su Rai 2

Appuntamento nella fase a gironi delle ATP Finals di tennis del 2022.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

XXX – Il ritorno di Xander Cage, ore 21:20 su Italia 1

Terzo capitolo della nota saga action con protagonisti Vin Diesel, Samuel L. Jackson e Ice Cube.

Grey’s Anatomy, ore 21:15 su La 7

Ennesima puntata della nota serie americana che segue le vite di alcuni medici e le loro evoluzioni sentimentali.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Little Big Italy, ore 21:15 su Nove

Il ristoratore Francesco Panella va alla scoperta dei ristoranti italiani in giro per il mondo