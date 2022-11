“Amici 22”, premio speciale per Aaron e Gianmarco: si esibiranno a “Tu sì que vales”

Il cantante e il ballerino sono primi classificati nelle rispettive categorie. Giorgia e Alessandra Amoroso ospiti della puntata, Belen Rodriguez fà un’incursione

Una puntata di “Amici 22” intensa e piena di emozioni. Cantanti e ballerini sono chiamati a sfidarsi per potersi esibire in diretta durante la finale di “Tu sì que vales“. Ad aggiudcarsi il premio speciale sono Aaron e Gainmarco che conquistano i giudici Michele Bravi, Stash, Beppe Vessicchio e la coreografa e ballerina Irma Di Paola. Giorgia, che ha presentato il nuovo singolo, e Alessandra Amoroso, che ha lanciato il tour, sono le ospiti della puntata.

Il programma si apre con il videomessaggio di Irama diretto ad Aaron suo grande fan. Belen Rodriguez, ospite in studio, ha scherzato con Wax. “Se divorzio mi metto con te”, ha detto la conduttrice all’allievo.



La gara entra nel vivo con l’esibizione di Megan. Prima della performance viene raccontato il confronto avuto dalla ballerina in settimana con Alessandra Celentano, durante il quale hanno chiarito i loro rapporti. L’esecuzione convince parzialmente la Celentano, che è contenta dei progressi ma considera insufficiente la tecnica.



Maria De Filippi annuncia una sorpresa agli allievi: chi vincerà la gara di inediti e di ballo oggi avrà diritto a esibirsi durante la finale di “Tu sì que vales”. A giudicare i cantanti con voto segreto (verrà resa nota solo la media) saranno Michele Bravi, Stash e Beppe Vessicchio mentre il giudice di ballo è Irma Di Paola. Per i cantanti è prevista anche una classifica delle radio che eleggerà il pezzo più radiofonico ma che non inciderà sul voto dei giudici.



La gara di canto e ballo

Tocca per primo a NDG che piace a Bravi e agli altri: la media è 8++. E’ la volta del ballerino Samu che viene valutato con un 9 dalla Di Paola. Canta Tommy Dali e Stash apprezza il suo brano, come anche gli altri giudici: per lui 8+. Segue Ramon che con una coreografia che mescola i generi strappa solo un 6. E’ il turno di Cricca di cantare l’inedito: Vessicchio non è soddisfatto ma la media dei voti è positiva: 8-. Mattia balla e si porta casa un 7. Wax conquista Michele Bravi con il suo pezzo: la media è 8-. Gianmarco sbanca: la sua esibizione è da 9,5. Tocca a Niveo che non convince appieno Vessicchio ma la valutazione complessiva è discreta: 7. Maddalena piace molto a Irma Di Paola: il voto è 8+. Piccolo G conquista Vessicchio e anche gli altri sono contenti: 8– per lui. L’eleganza e la grazia di Rita non convincono pienamente la giudice di ballo, ma il voto resta segreto. Michele Bravi esprime un giudizio positivo sulla performance di Ascanio; anche l’esibizione di Samuel è giudicata più che positivamente. A Stash piace la prova di Federica e anche Irma apprezza Ludovica. L’ultimo cantante a esibirsi è Aaron che riscuote i complimenti di Stash. Per il ballo è la volta di Megan, che piace molto a Irma, e a chiudere ci pensa Claudia che però non conquista del tutto la giudice. La classifica del pezzo più radiofonico vede in testa Federica. A vincere l’esibizione alla finale di “Tu sì que vales” è Aaron (voto 9) per il canto e Gianmarco (9) per il ballo. Ultimi classificati il cantante Niveo e il ballerino Ramon che dovranno sostenere un esame.

Giorgia ospite di puntata

Ospite della puntata è Giorgia, che presenta il suo nuovo singolo e raccoglie complimenti a non finire dai giudici del programma e soprattutto dal suo compagno Emanuel Lo: “Sei pazzesca sempre”, le dice.



Per i ballerini una sfida di improvvisazione

Per i ballerini una nuova sfida: una gara di imporvvisazione per tre volontari, che saranno giudicati da Giulia Pauselli. Introduce le esibizioni la performance dell’ex allievo Samuele, chiamato anche lui a improvvisare una coreografia. Si mettono alla prova Claudia, Maddalena e Ludovica: il vincitore sarà chiamato ad aprire l’evento “Effetto domino”. Maddalena e Ludovica vincono a parimerito. Va in scena un momento toccante quando si abbracciano Samuele e Claudia, che sono stati fidanzati per tanto tempo. Maria De Filippi li convince a ballare insieme e l’esibizione è commovente.



Il compito di Niveo

Niveo deve svolgere il compito assegnato da Rudy Zerbi e cantare “Un giorno in più” di Irama. Il prof giudica l’interpretazione totalmente insufficiente, “un disastro”. Anche Lorella Cuccarini si trova d’accordo, per lo meno parzialmente, con il suo collega ed è molto dura con il suo allievo. Lui ammette di star attraversando un momento difficile e scoppia in lacrime, la sua insegnante minaccia di sospendergli la maglia.

Mattia si esibisce in un chachacha per la prova Tim.

E’ la volta di Alessandra Amoroso che presenta il tour e si esibisce con “Notti Blu”.

Maria De Filippi e Federica Gentile di RTL e Radio Zeta annunciano l’uscita in radio dei brani di Aaron, Niveo e Piccolo G. Mentre tra quelli di Tommy Dali, Wax e NDG (usciti la settimana scorsa) è quello dell’allievo di Rudy Zerbi ad aver vinto il contest. Rita si aggiudica la medaglia Oreo.