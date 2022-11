Ai Pinguini Tattici Nucleari il Best Italian Act agli MTV EMA ’22: “Ci fa sentire europei”

Apochi giorni dall’annuncio del tour negli stadi nel 2023 e dell’uscita del nuovo album Fake News il prossimo 2 dicembre, la band bergamasca mette in bacheca l’ennesimo prestigioso riconoscimento

Orgoglio e stupore. I Pinguini Tattici Nucleari conquistano, agli MTV EMA 2022 a Düsseldorf, il premio Best Italian Act vincendo la concorrenza di Måneskin, Ariete, Blanco ed Elodie. Per Riccardo Zanotti, il volto, la voce, il compositore e l’autore del progetto PTN, e i suoi compagni di viaggio Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra) è l’ennesimo traguardo di una stagione straordinaria che li ha fatti diventare non solo residenti delle classifiche ma anche manifesto di una generazione molto, ma molto allargata. Le loro canzoni sono rifugio, riparo e forza per chi oggi va dall’adolescenza agli anta e oltre. Ecco il loro commento alla notizia del nuovo riconoscimento ottenuto: “Siamo onorati di ricevere il Best Italian Act degli EMA. In questi ultimi tempi stiamo raggiungendo grandi traguardi, come per esempio il tour negli stadi, che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili. Quando si scrivono canzoni è importante avere la mente aperta e farsi influenzare da tutto ciò che ascolti perché la musica è l’arte più cosmopolita e fluida che ci sia. Essere riconosciuti a livello europeo, soprattutto per persone come noi che hanno vissuto all’estero, ci lusinga: ci fa sentire cittadini europei, oltre che italiani. Grazie mille a chi ci ha votato e quindi consentito di ottenere questo premio”.

Le opinioni sono discutibili e commentabili, non i numeri. E quelli che portano con sé i Pinguini Tattici Nucleari sono pazzeschi. Dopo un esordio da autoprodotti e che si chiamamo Il re è nudo (2014), Diamo un calcio all’Aldilà (2015) e Gioventù Brucata (2017) arriviamo al 2019 che è l’anno magico: il 5 aprile esce per Sony Music il quarto album, Fuori dall’hype (quattro volte Platino) che supera, solo nel 2019, i 70 milioni di streaming complessivi. Il primo tour primaverile nei club è accompagnato da un filotto di sold out e il trend prosegue in estate: la band totalizza oltre sessantamila presenze totali. Nello stesso anno partecipano al disco Faber Nostrum ed esce Pinguini Tattici Nucleari a fumetti, un fumetto dedicato alla band edito da Beccogiallo Editore, best seller su Amazon. Nel 2020 c’è il terzo posto alla 70ma edizione del Festival di Sanremo con Ringo Starr (triplo platino), interamente scritto e composto da Riccardo Zanotti. La canzone è contenuta in Fuori dall’Hype Ringo Starr, il repack uscito a poche ore dal podio. A dicembre del 2020 rriva l’EP AHIA! (certificato triplo platino) che contiene i singoli Pastello Bianco (quadruplo platino), Scrivile scemo (triplo platino) e Scooby Doo (triplo platino). Il 2022 si apre con la partecipazione come ospiti al Festival di Sanremo e prosegue con i sold out del Dove Eravamo Rimasti Tour, che ha contato 300mila presenze, accompagnato dal singolo Giovani Wannabe, certificato Triplo Platino e in vetta a tutte le classifiche per oltre 15 settimane e seguito da Ricordi (Disco di Platino). È dunque una prestigiosa collezione di Dischi d’Oro, di Doppio, Triplo e Quadruplo Platino, con una permanenza ai vertici delle classifiche di oltre cento settimane, quella che accompagna il successo della band, con più di un miliardo di streaming e un’estate 2022 da trecentomila presenze. Lo Stadio Meazza di San Siro e l’Olimpico di Roma registrano un fulmineo sold out e viene annuciato per il 2023 un tour negli stadi oltre all’uscita del nuovo disco Fake News, fissata il prossimo 2 dicembre. Il tutto preceduto dal trionfo agli MTV Ema 2022.