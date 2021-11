Uomini e Donne, Gemma: “Isabella interessata a Giorgio? Dietro c’è altro”

La dama torinese è fuori di sé e si scaglia contro la sua ‘rivale’, accusandola di avere una strategia: parla inoltre della sua delusione per la fine della conoscenza con Costabile e del presunto complotto con Armando e Biagio

Amara delusione per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama torinese si è ritrovata a dover assistere alla fine della sua conoscenza con Costabile Albore. Quest’ultimo ha deciso di chiudere il rapporto e di intraprendere nuove frequentazioni all’interno del programma. Oggi, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, la dama si svela su quanto accaduto. Ammette di sentirsi “stranita, amareggiata e sorpresa”. Non ha problemi ad ammettere di aver commesso degli sbagli, ma crede di aver sopravvalutato il cavaliere.

“Tina questa volta ha clamorosamente sbagliato, non sono stata io a lasciarlo”, dichiara Gemma. La Cipollari la accusa spesso di trovare delle scuse per chiudere le sue conoscenze, in quanto non realmente interessata a chi si trova di fronte. Non ha trattenuto le lacrime quando Costabile ha preso la decisione di mettere la parola fine: “Le lacrime sono scaturite dall’ennesima delusione e per me stessa”. Nonostante tutto, la Galgani non perde il suo entusiasmo ed è ancora intenzionata a trovare l’amore in studio.

Ribadisce di non essere mai riuscita pienamente a fidarsi di lui, in quanto di fronte alle telecamere aveva un atteggiamento da quello tenuto quando erano solo loro due. Ed ecco che Gemma torna a parlare di Giorgio Manetti. Non c’è alcun paragone tra lui e Costabile “nè come storia, nè come uomini”. Ricorda che nella sua storia con il Gabbiano c’è stata “una passione travolgente sotto ogni punto di vista”. Con lui aveva provava sempre la sensazione di sentirsi unica, anche se non c’erano dei progetti per il futuro.

A questo punto dell’intervista, la Galgani non può dire la sua sul fatto che Isabella Ricci abbia affermato di avere il desiderio di conoscere Giorgio, ma in amicizia.

“Ma davvero qualcuno crede che Isabella voglia conoscerlo solo in amicizia e, come lei ha sottolineato, per farsi dare qualche suggerimento a difesa degli attacchi di Gianni? In ogni caso certo che sì, mi darebbe fastidio, proprio per la falsità dell’elegante signora che si definisce la paladina delle donne”

La dama pensa che dietro la sua ‘voglia’ di incontrare Manetti ci sia altro: “Credo che la sua sia stata una mossa da stratega, ma scontatissima“. Non pensa, pertanto, che la Ricci voglia realmente fare ciò che ha detto. Semplicemente la sua sarebbe una strategia per andarle contro e farsi notare. Sottolinea che la sua ‘rivale’ ha già amici a cui poter chiedere consigli, dunque si chiede perché solo Giorgio Manetti potrebbe esserle d’aiuto. Avrà ragione la Galgani?

Oltre ciò, Gemma si chiede come mai Isabella non riesca mai a replicare alle accuse di Gianni Sperti. Spesso, la Ricci l’ha accusata di avere un complotto con Armando Incarnato e Biagio Di Maro. Anche Tina Cipollari, qualche puntata fa, ha fatto riferimento a un presunto accordo. Gemma ci tiene a smentire il tutto, dichiarando innanzitutto che non possiede neanche il numero di Armando.

Mentre per quanto riguarda Biagio “a volte è difficile anche una semplice conversazione”. Vorrebbe far presente a Isabella che “non è in cima alla lista dei pensieri di tre persone”, che vogliono fare le loro conoscenze in studio e che non hanno alcuna intenzione di “ordire trame segrete nei suoi confronti”. Dunque, la invita a scendere “di qualche gradino dal suo piedistallo”.

