Nel cuore di Can Yaman arriva Giovanna. Ecco chi è la mora che lo ha stregato

I due si sarebbero conosciuti sul set della fiction ‘Viola come il mare’

Fisico statuario, sguardo intenso e capelli neri lunghissimi. Lei è Maria Giovanna Adamo, 25enne originaria di Crotone e, stando ai rumors, nuova fiamma di Can Yaman. I due si sarebbero conosciuti sul set palermitano della fiction ‘Viola come il mare’ e a quanto pare la frequentazione starebbe andando avanti. La Adamo lo scorso luglio è anche arrivata seconda nel concorso ‘World Top Model Selezione Roma 2021’.

Stando a quanto riportato nel nuovo numero di ‘Chi’, Yaman avrebbe già presentato l’attrice alla sua famiglia. Sembra infatti che alcune foto della ragazza insieme al figlio siano state pubblicate dal padre di Yaman sui propri social.

E se da un lato l’attore turco pare abbia voltato pagina per gli affari di cuore, proprio ieri la sua ex Diletta Leotta dalle storie mandava un bel ‘vaffa’ a qualcuno attraverso le note dell’ultima canzone di Coez ‘Come nelle canzoni’. Che i fatti non siano correlati?

