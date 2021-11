Le chiedono ‘chi sarà il prossimo’ dopo Antonino: la risposta di Belen Rodriguez stupisce

Belen non parla della sua vita privata, sul social si fa vedere sa sola o con i figli. Dopo il weekend romantico a Parigi con Antonino Spinalbese, l’ex hair stylist non è più apparso al suo fianco, né alla festa di compleanno del padre dell’argentina né altrove. I rumor insistenti continuano a parlare di crisi nera tra i due. Su Instagram un follower sfacciatamente chiede alla 37enne “chi sarà il prossimo” dopo Antonino, dando per scontato l’addio col 26enne. La risposta della Rodriguez stupisce e spiazza.

I due, insieme da poco più di un anno, lo scorso 12 luglio sono diventati genitori di Luna Marì. Belen si coccola la piccola, come pure il primogenito Santiago, 8 anni, avuto dall’ex marito Stefano De Martino. Anche Spinalbese è innamorato della sua piccola principessa. Con la showgirl, però, potrebbe essere andato tutto a rotoli. Sono molti quelli che raccontano che i due non vivrebbero più insieme nella casa dell’argentina.

Belen condivide una foto suggestiva del fratello Jeremias scattata durante la campagna pubblicitaria del marchio di famiglia, Hinnominate: lo shooting è stato fatto in Sicilia. “Solo chi ha vissuto gli estremi conosce l’equilibrio. (NoliMetangerine, Twitter) Te amo hermano”, scrive. I commenti allo scatto si sprecano, la maggior parte vogliono sapere le faccende di cuore della Rodriguez. Quando uno degli utenti le domanda malignamente: “Chi sarà il prossimo?”, lei scocciata replica: “Probabilmente sono cavoli miei”.

E’ davvero finita tra Belen e Antonino Spinalbese? In tanti giurano che sulla storia d’amore scorrano già inesorabili i titoli di coda, ma mai dire mai…

