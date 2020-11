I am Greta, in arrivo il docufilm su Greta Thunberg

A partire dal 14 novembre sarà possibile vedere on demand uno dei film più interessanti dell’ultimo periodo. Si tratta di “I am Greta”, il film di Nathan Grossman su Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che ha riportato al centro del dibattito politico e sociale l’ambiente e l’impatto dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta. Sarà un viaggio attraverso il pubblico e il privato della 17enne che con la sua voce ha ridato speranza ai giovani che, in milioni, hanno sostenuto la sua battaglia green.

Il nome di Greta Thunberg è ormai noto in ogni angolo del globo, da quando la sua voce si è fatta sentire nell’autunno di due anni fa, la ragazzina svedese di 15 anni, affetta dalla sindrome di Asperger e tenace sostenitrice della salvaguardia dell’ambiente, nonché attenta osservatrice dei cambiamenti climatici, è diventata un’icona a livello mondiale, tanto da essere ad un palmo dal vincere il Premio Nobel per la Pace.



La sua battaglia, prima dell’arrivo della pandemia, era ormai diventata il fulcro del dibattito politico e sociale, ed è per proprio da questa incredibile determinazione, che parte il film “I Am Greta” di Nathan Grossman, che a partire dal 14 novembre sarà disponibile on demand.

“I Am Greta” sarà un viaggio attraverso i luoghi del potere, vedremo la giovane attivista svedese addentrarsi nell’aula di Strasburgo alla Commissione Europea, attraversare la soglia dell’Eliseo, per poi approdare nelle stanze dell’Onu a New York, ma la vedremo anche camminare per le strade, con fiumi di persone e sostenere il grido dei Friday For Future, migliaia di ragazzi animati dal desiderio di cambiamento, di rinascita e di miglioramento. Greta è sempre stata lì, con loro, i capelli legati nelle sue lunghe trecce, gli occhi sempre attenti e un microfono o un megafono a portata di mano per far sentire la sua voce. Ma se questo è quello che di vede al di fuori, quello che il mondo intero conosce, la macchina da presa di Grossman riprende anche il privato: le paure, le notti insonni, le ansie, le preoccupazioni di quella che, in fin dei conti, è ancora una ragazza che si trova a rapportarsi con qualcosa di decisamente più grande di lei e su cui il mondo ha riposto le sue aspettative.

Sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche, ma l’emergenza sanitaria ha impedito il debutto di questo atteso docu-film che descrive la vita di una delle più giovani icone del nostro tempo, ma basterà collegarsi a piattaforme come Chili, Google Play, Infinity, Timvision, Rakuten Tv oltre che Sky Primafila, per percorrere passo dopo passo la crescita tanto di Greta quanto del movimento con forza e determinazione ha promulgato in tutto il mondo.

Ilaria Costabile, Cinema.fanpage.it