Rai1, domani torna “Storie italiane”: tra gli ospiti, Edoardo Raspelli

Domani torna, su Rai1, il consueto appuntamento con Storie italiane, la trasmissione che si occupa di casi di stringente attualità. Conduce Eleonora Daniele, presenza molto amata dai telespettatori, perché sa raccontare con delicatezza anche i casi di cronaca più difficili e scottanti. La puntata sara ricca di ospiti. Tra questi, segnaliamo la presenza di Edoardo Raspelli, il celebre cronista della gastronomia. Per Raspelli è un periodo ricco d’impegni: da un lato la partecipazione in tanti eventi in giro dell’Italia, che vogliono celebrare o salvaguardare la nostra tradizione culinaria, dall’altro il nuovo impegno editoriale con Raspelli Magazine. Si tratta di una rivista online, (è gratis, la trovate sul sito raspellimagazine.it) che racconta l’universo di Edoardo Raspelli, dalla sua classica attività di critico gastronomico fino all’aspetto “glamour” della sua esistenza, fatta di incontri e presentazioni. Il programma Storie italiane si conferma una felice certezza per il palinsesto mattutino di Rai1, ieri ha conquistato il 18,6%: è una percentuale alta che conferma il grande successo del programma.