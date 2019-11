Rai3, stasera torna “A raccontare comincia tu”

Stasera, alle 21.20 su Rai3, ultimo appuntamento con “A raccontare comincia u”, il programma firmato Raffaella Carrà che in questa quarta puntata incontra una grande interprete comica: Luciana Littizzetto.

Donna intelligente, autoironica e dissacrante, la Littizzetto ha conquistato il pubblico di ogni età con i suoi monologhi irriverenti. Una lunga e fortunata carriera, tra innumerevoli partecipazioni televisive, cinematografiche e radiofoniche, voce prestata a film d’oltreoceano e sitcom animate di grande successo e decine di libri all’attivo, Lucianina – come la chiama affettuosamente l’amico Fabio Fazio – aprirà a Raffaella uno spiraglio del suo privato rivelando, dietro la vis comica e le battute pungenti, l’anima di una donna straordinariamente tenera e moderna.

Ispirato al format spagnolo Mi Casa Es La Tuya, e prodotto da Rai3 in collaborazione con Ballandi Arts, “A raccontare comincia tu” è un programma di Raffaella Carrà, Sergio Iapino e Giovanni Benincasa. Scritto da Raffaella Carrà, Giovanni Benincasa, Salvo Guercio e Caterina Manganella. Produttore esecutivo Ballandi Arts Luca Catalano. Produttore esecutivo Rai3 Adriana Sodano. Regia di Sergio Iapino e Luca Granato. Direzione artistica Sergio Iapino.