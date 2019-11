Kristen Stewart rivela: «Non vedo l’ora di sposare Dylan Meyer»

L’attrice durante il programma «Howard Stern Show» ha detto che ha già in mente come chiederà la mano della fidanzata. Il legame con la sceneggiatrice è nato solo pochi mesi fa, eppure la star di «Charlie’s Angels», che ha fama di macinatrice di relazioni, non ha paura di correre troppo: «Le cose buone accadono in fretta»

«Voglio sposare Dylan Meyer. Non vedo l’ora di farle la proposta». Kristen Stewart, 29 anni, lo ha rivelato durante il programma Howard Stern Show.

La relazione tra l’attrice e la sceneggiatrice è sbocciata solo pochi mesi fa. Risale alla scorso agosto la prima foto di un bacio a New York.

Eppure la protagonista del reboot di Charlie’s Angels non ha dubbi: stavolta è amore vero.

Tanto che non ha paura di correre troppo: «Le cose buone accadono velocemente». Kristen ha già in mente un paio di piani per chiedere la mano di Dylan. Anche se, «per non rovinarle la sorpresa», non li ha voluti rivelare in tv.

Kristen e Dylan, come ha raccontato la stessa Stewart a Howard Stern, si erano incontrate la prima volta sei anni fa sul set di un film, ma tra loro non era scattato niente. Poi di recente si sono ritrovate alla festa di compleanno di un amico. E lì l’attrice ha pensato: «Dove sei stata finora?». Poi il primo passo, compiuto da Kristen.

La prima volta che ha confessato alla Meyer di amarla «era tardi, eravamo in un bar terribile, c’erano le sue amiche. Quando sono uscite le ho detto: “Oh amica, sono così innamorata di te”».

La Stewart, che ha fatto coming out nel 2017, ha fama di macinatrice di relazioni. Nel 2008 ha iniziato una chiacchieratissima storia con Robert Pattinson, «il mio primo amore». I due si sono incontrati e innamorati sul set di Twilight, quando lei sullo schermo era Bella e lui il tormentato vampiro Edward.

È finita a metà 2012, quando le foto dell’attrice in compagnia del regista Rupert Sanders sono finite in prima pagina.

Poi c’è stato il flirt con l’assistente personale Alicia Cargile, la passione per l’attrice Soko, la storia on/off con la modella Stella Maxwell, l’infatuazione per la stilista Sara Dinkin.

«Per ogni relazione che ho avuto ho sempre pensato che fosse quella giusta», ha ammesso di recente Kristen. Con Dylan, tuttavia, sembra essere nato qualcosa in più. Tanto che la «macinatrice di amori» è pronta al grande passo.

