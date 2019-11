Maurizio Costanzo Show, Tina Cipollari annuncia il suo libro: “Le corna le ho anche messe”

Lo scorso mercoledì 13 novembre è stata trasmessa in prima serata su Canale 5 la nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, che ha visto apparire tra gli ospiti in studio alcuni volti noti al pubblico di Uomini e donne, tra cui Tina Cipollari.

Quest’ultima, che da anni copre il ruolo di opinionista tv, è apparsa visibilmente dimagrita e ha annunciato che presto verrà pubblicato il suo nuovo libro, che segue al libro uscito nel 2015, No Maria Io esco!, il cui titolo riprende il tormentone lanciato dalla Cipollari al dating-show di Maria De Filippi. Se nel suo libro precedente, ha raccontato la Vamp che è dentro di sé e che ha voluto portare in scena a Uomini e donne, sul tema trattato nel nuovo libro in arrivo, invece, Tina preferisce per il momento mantenere il massimo riserbo, così come la stessa ha palesato nel suo ultimo intervento televisivo. Al Maurizio Costanzo Show, l’ospite in studio ha parlato anche del suo nuovo regime alimentare e di tradimenti, subiti e inferti nel corso delle sue relazioni.

In un dialogo avuto con Tina Cipollari, il consorte di Maria De Filippi ha chiesto all’ospite se sognasse la sua “rivale”, Gemma Galgani (quest’ultima indiscussa protagonista tra i pretendenti al trono over di Uomini e donne, ndr). E Tina ha affermato: “Ultimamente ho avuto un grande incubo e c’era proprio Gemma”. Incalzata, poi, sul suo nuovo libro in arrivo, l’opinionista non si è voluta sbilanciare molto: “Sì, sto scrivendo un libro. C’è questo progetto. Quando sarà pronto verrò qui a presentarlo”. A margine dell’inaspettato annuncio, Costanzo è tornato a punzecchiare la sua ospite, alludendo al turbolento rapporto che l’opinionista ha con la Galgani. “Il libro è su Gemma?”, chiede il conduttore, rivolgendosi a Tina. E, tra le risate fragorose del pubblico, la Cipollari ribatte prontamente: “Su Gemma? No, no, no. Su Gemma no, assolutamente. Non è proprio il caso”. In puntata, si è parlato di libri e, insieme alla Cipollari, si è presentata per l’occasione anche Giulia De Lellis, la quale ha appena raggiunto un nuovo traguardo, quello di 100.000 copie vendute con il suo primo libro, ‘Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza’. E anche sul libro in questione -ispirato all’infedeltà che Giulia ha subito dall’ex tronista, Andrea Damante- la Cipollari ha detto la sua, non risparmiandosi neanche sui tradimenti vissuti e in generale sulle corna, che a suo dire donerebbero a chiunque come il nero che sfina:”Le corna le ho ricevute, ma le ho anche fatte. Le corna vanno e vengono. Sono felice di averle messe. Quindi ha ragione Giulia: ‘Le corna stanno bene su tutto’, come il nero che sta bene a chiunque”.

Tina rivela la sua dieta al Maurizio Costanzo Show



Nel terzo appuntamento del Maurizio Costanzo Show, Tina non ha nascosto di aver perso ben 12 kg in un periodo di 30 giorni, seguendo rigorosamente una dieta consigliatale da una naturopata, grazie a cui ha ridotto l’assunzione dei carboidrati ed eliminato le bibite gassate dalla sua alimentazione. Prima di concedersi carne e pesce a tavola, oggi Tina tiene a mangiare sempre della verdura come sua nuova buona abitudine. Dopo i primi 10 giorni di dieta ferrea, la Cipollari è riuscita a perdere 3 kg. Ma l’opinionista intende perdere ancora peso e sogna di vedersi dimagrita di almeno 25 kg entro il prossimo Natale.

Serena Granato, ilgiornale.it