Ambra e Gaetano, il bacio sarebbe vero! Kikò nei guai? Ecco perché

Ambra e Gaetano il bacio sarebbe vero. Kikò Nalli potrebbe finire in tribunale. Ecco cosa sta succedendo

Ambra, Gaetano e Kikò, che caos tra questi tre personaggi! Ultimamente sta accadendo il finimondo, a causa di una paparazzata che ci mostra l’ex professoressa scambiarsi un bacio con il modello napoletano che ha conosciuto sotto il tetto della Casa del Grande Fratello. Le fotografie divulgate dal magazine Diva e Donna ritraggono i due abbastanza complici. Ma ieri l’ex marito di Tina Cipollari, ora impegnato proprio con la Lombardo, ha dichiarato con una certa sicurezza che quello scoop fosse in realtà finto. Secondo il celebre parrucchiere quelle immagini sarebbero state estrapolate da un video in cui Ambra e Gaetano si scambiavano solo un innocente bacio sulla guancia. Come due semplici amici che hanno passato una serata tranquilla insieme. Purtroppo per lui, però, il paparazzo che ha realizzato quegli scatti non è della stessa opinione. Anzi!

Alex Fiumara, a Libero, mostra le prove schiaccianti del bacio

Alex Fiumara, questo il nome del fotografo, ha inviato delle prove a Libero Quotidiano. Delle fotografie che vanno ad incastrare ancor di più Ambra e Gaetano e che vanno a smentire le parole di Nalli. In più, sembra che il paparazzo sia pronto a trascinare Kikò addirittura in tribunale proprio perché, per lui, ha dichiarato il falso mettendo in cattiva luce quello che è il suo lavoro. Dunque questa situazione si complica sempre più. “La macchina fotografica in questione è una reflex Canon 1dmark 4 che produce file in jpg in alta risoluzione, a riprova della mia integrità professionale vi mostro gli scatti fatti al monitor della reflex in questione, inoltre invierò gli info file degli scatti , dati exif e tiff che sono i dati specifici pronti anche a essere messi a disposizione della autorità giudiziari. Cosa che a giorni valuterò con i miei legali perché queste affermazioni oltre che fuorvianti , sono infamanti ed inesatte”, ha inoltre spiegato Fiumara a Libero.

Alan Fiordelmondo, altro paparazzo, smentisce la tesi di Kikò

A spalleggiare la versione del fotografo ci ha pensato un altro paparazzo. Alan Fiordelmondo, tramite delle Instagram Stories, ha ribadito che quelle immagini sono state scattate con una macchina fotografica e che quindi non sono state estrapolate da un video come, invece, sostiene Kikò Nalli. Quale sarà la verità? Non ci resta che attendere di sentire cosa avranno da dire i diretti interessati.

