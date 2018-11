Ascolti tv, “I Medici” vincono sempre

“I Medici-Lorenzo il Magnifico” su Rai1 si confermano vincenti nel prime time anche nell’ultimo appuntamento della serie con 4 milioni 250 mila spettatori e uno share del 18.1.

Record di ascolti su Rai2 per “Stasera tutto è possibile” che ieri ha registrato 1 milione 859 mila spettatori e il 9.1 di share.

In prima serata su Rai3, molto bene anche “#Cartabianca” di Bianca Berlinguer che ha ottenuto un milione 256 mila spettatori con uno share del 5.8.

Su Rai1, in seconda serata “Porta a porta” è stata vista da 828 mila spettatori e uno share del 10.5.

Sempre grandi ascolti per “L’Eredità”, nel preserale di Rai1, che ha ottenuto 4 milioni 615 mila spettatori e il 23.5 di share, e per “I Soliti ignoti-Il ritorno” che nell’access prime time ha registrato 4 milioni 817 mila e il 18.9 di share. Su Rai2 “Quelli che dopo il Tg” ha segnato 1 milione 355 mila e il 5.3, mentre su Rai3 ottimo risultato per “Alla lavagna!!” che registra 1 milione 581 mila e il 6.5.

Nel pomeriggio di Rai1 da segnalare: “Vieni da me” con 1 milione 492 mila spettatori e uno share dell’11.2, a seguire “Il paradiso delle signore”, con 1 milione 271 mila e l’11.8 e la seconda parte de “La vita in diretta”,con 1 milione 808 mila e il 14.9 di share.

Il Gruppo Rai vince la prima serata con 9 milioni 598 mila spettatori e uno share del 37.7, la seconda serata con 4 miloioni 58 mila e il 34.2 e l’intera giornata con 3 milioni 677 mila e il 36.4.